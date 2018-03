Netflix-tip: deze series en films voor je kind komen in april online

Niets fijner dan in het weekend gezellig met het hele gezin in bed te relaxen of zich met z’n allen op de bank te verzamelen. Een middagje films en series kijken mag dan eigenlijk ook niet ontbreken. Daarom hebben we hieronder alle films en series die in april op Netflix verschijnen voor je op een rijtje gezet. En daar ga je je kroost vast en zeker blij mee maken!

Spy kids: Mission Critical – 20 april

Spy kids, je kent ze vast nog wel. De film komt dit jaar met een nieuwe geanimeerde film, waarin Juni and Carmen Cortez naar de Spy Kids Academy gaan. En omdat het de volwassenen niet lukt, is het nu aan hen om S.W.A.M.P. te verslaan. Dat belooft veel goeds dus.

World of Winx (seizoen 1) – 3 april

In de spin-off van de televisieserie Winx Club krijgen de personages te maken met een nieuwe kracht én ligt er naast alle het plezier ook gevaar op de loer. Met dertien afleveringen ben je de hele maand wel zoet. Tenzij je kinderen het ‘bingewatchen’ inmiddels ook onder de knie hebben…

The Boss Baby: Back in Business (seizoen 1) – 6 april

Lachen, gieren, brullen: dat is wat deze spin-off van The Boss Baby het allerbeste beschrijft. In deze serie worden The Boss Baby en zijn ‘grote’ broer Tim gevolgd tijdens hun avonturen in de wereld van BabyCorp. En dat gaat niet altijd van een leien dakje.

Billy Elliot – 1 april

Deze mag zeker niet op je kijklijst ontbreken. Naast dat het een enorm mooie film voor je kinderen is, kun je er zelf ook nog eens van meegenieten. Het typische voorbeeld van iemand die hoe dan ook zijn dromen wil waarmaken. Oftewel, een prachtig verhaal. Aanradertje dus!

The Letdown

Oke, dit is misschien niet dé serie om met je kroost te gaan kijken. Maar wanneer je even wat me-time hebt, kun je hier even lekker voor gaan zitten. Deze film zit namelijk boordevol herkenbare momenten voor moeders, want ja: soms weet ook jij gewoon even niet meer hoe je alle ballen hoog moet houden.

Beeld: iStock