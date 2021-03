Alles delen of niet: gooit Nienke Plas de bevalling op YouTube?

Nienke Plas (34) verwacht in juli haar tweede kindje. Hoewel de bevalling dus nog wel een eind weg is, denkt ze wel al na over dat moment. Want gaat ze bijvoorbeeld deze bijzondere gebeurtenis delen met haar trouwe volgers op YouTube?

Dat weet de vlogster nog niet helemaal zeker, zo laat ze weten in gesprek met &C. Dat ze de geboorte van de kleine spruit gaat filmen staat vast, maar of het vervolgens ook op ‘het internet’ komt te staan, moet nog blijken.

Nienke Plas bevalling

Nienke zou Nienke niet zijn als er niet heel wat professionele apparatuur wordt ingeschakeld om de boel vast te leggen. Denk aan in ieder geval twee GoPro’s en Plas laat weten: ‘Dan zorg ik dat ik m’n camera paraat heb en dat Resley die af en toe verzet. Dan krijg je het moment in elk geval mee.’

Later beslissen

Grote kans dat de beelden gewoon in eigen beheer blijven. ‘Ik kijk later wel of we het ook het net op slingeren’, verklaart de zangeres. Het maakt haar dan ook niet zoveel uit wat haar achterban van deze beslissing vindt. ‘Reacties krijg je sowieso wel.’ En zo is het maar net natuurlijk. ‘Het is aan ons om te bepalen wanneer het goed voelt, niet aan een ander’, sluit ze af.

Verrassing

De actrice en zangeres heeft al een zesjarige zoon: Frenky-Dean. Een periode lang zei hij bijna dagelijks graag een broertje te willen. ‘Of het een broertje wordt, weten we nog niet en dat wil ik ook graag zo houden. Althans, dat zeg ik nu. Het kan weer anders worden als mijn zwangerschapshormonen op hun hoogtepunt zijn. Maar de verrassing lijkt me zo leuk’, vertelde ze eerder.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen?

‘En als het een meisje wordt, vindt Frenky-Dean dat vast ook heel leuk. Proberen we het hierna nog een keer. We willen toch een groot gezin, als ons dat is gegund’, aldus Nienke. Die schaal beschuit met roze muisjes staat dus zeker op de wensenlijst voor de toekomst.

Getrouwd

In september 2020 gaven Nienke en Resley elkaar het jawoord. Vanwege corona was dit nog niet met alles erop en eraan, maar ‘sprongen ze in het stadskantoor alvast in de huwelijksboot’. Resley vroeg zijn grote liefde ten huwelijk op een bootje in Dubai.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Nienke Plas (@nienkeplas)

