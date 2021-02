Baby nummer drie? Zwangere Nienke Plas ziet het wel zitten

Haar tweede kindje is nog onderweg, maar Nienke Plas (34) denkt al aan een derde baby. Samen met haar man Resley Stjeward heeft ze één zoontje: Frenky-Dean (6). Nu met een tweede op komst laat ze weten graag een groot gezin te willen. In een nieuw interview vertelt ze ook veel zin te hebben in de gezinsuitbreiding, ondanks ze het erg spannend vindt.

Ontspannen, maar spannend

‘Zo’n tweede zwangerschap is echt wel bijzonder. Aan de ene kant heel ontspannen, omdat het niet meer zo nieuw is. Maar aan de andere kant ook spannender, want het moet er ook weer uit en ik herinner me nog hoe dat was’, aldus de 34-jarige Plas in gesprek met De Telegraaf.

Verrassing

De actrice en zangeres heeft al een zesjarige zoon: Frenky-Dean. Een periode lang zei hij bijna dagelijks graag een broertje te willen. ‘Of het een broertje wordt, weten we nog niet en dat wil ik ook graag zo houden. Althans, dat zeg ik nu. Het kan weer anders worden als mijn zwangerschapshormonen op hun hoogtepunt zijn. Maar de verrassing lijkt me zo leuk’, vertelt ze.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen?

‘En als het een meisje wordt, vindt Frenky-Dean dat vast ook heel leuk. Proberen we het hierna nog een keer. We willen toch een groot gezin, als ons dat is gegund’, aldus Nienke. Die schaal beschuit met roze muisjes staat dus zeker op de wensenlijst voor de toekomst.

Getrouwd

In september 2020 gaven Nienke en Resley elkaar het jawoord. Vanwege corona was dit nog niet met alles erop en eraan, maar “sprongen ze in het stadskantoor alvast in de huwelijksboot”. Resley vroeg zijn grote liefde ten huwelijk op een bootje in Dubai.

