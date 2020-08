Good to know: eigenlijk ben je helemaal niet 9 maanden zwanger

Als je net zwanger bent, dan begin je automatisch gelijk met aftellen tot de grote dag dat het zover is en je je kind mag ontmoeten. Je weet nog lang niet alles, maar 1 ding weet je wel zeker: je bent in principe 9 maanden zwanger.

En dat zijn 40 weken als alles ‘normaal’ verloopt, toch?

Dag na dag

Nou, het blijkt eigenlijk dat we allemaal een beetje verkeerd rekenen en dat vrouwen gemiddeld gezien helemaal niet 9 maanden zwanger zijn. Slechts 4% van de vrouwen bevalt precies op de uitgerekende datum na 40 weken, waar verloskundigen dus vanuit gaan als ze je na de eerste echo naar huis sturen. Zodra je je eerste echo laat maken, schatten ze in wanneer je zwanger bent geworden, op basis van je laatste menstruatie. Ze berekenen je uitgerekende datum precies 40 weken later. Dat komt neer op 280 dagen van een totale, volledige zwangerschap.

Reken maar uit

Maar, nu komt het: 9 maanden zijn niet 280 dagen. Dat komt omdat elke maand wisselt in hoeveel dagen erin zitten. Ben je bijvoorbeeld net zwanger geworden als het februari is, dan heb je een korte maand te pakken. Begin je in december, dan heb je een lange maand van 31 dagen plús daarna gelijk januari, die ook 31 dagen telt. Een maand duurt gemiddeld 30 dagen en 10 uur, dus die 40 weken zwanger zijn, komt goed berekend eerder neer op 9 maanden plús 1 week.

Eerder

Overigens ga je waarschijnlijk iets eerder bevallen dan dat. Volgens onderzoekers worden gemiddeld de meeste baby’s na 268 dagen zwangerschap geboren, niet na 280 dagen, dus. Ofwel: een typische zwangerschap duurt 38 weken en 2 dagen. Of anders gezegd: 8 maanden, 24 dagen en 16 uur. Zo. Weet je dus waar je aan toe bent: niets geen 9 maanden aftellen. Tellen naar 8 maanden en een beetje, dus. Scheelt toch weer wat lange dagen rondsjouwen met je bolle babybuik én… Zie je je knappe kleine des te eerder. Wel zo gezellig, nietwaar?

