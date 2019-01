Daar zijn ze weer: nieuwe afleveringen van Teen Mom 2 nu te zien

Hee hallo daar! Tienermoeders Chelsea, Jenelle, Kailyn, Leah en Briana zijn terug van weggeweest. Vanaf deze week zijn er nieuwe afleveringen van Teen Mom 2 te zien op MTV.

En ja, dat vinden we leuk, want inmiddels volgen we de meiden al zo’n acht jaar. Voor alle moeders geldt dat ze het niet bij één kind hebben gehouden en druk bezig zijn met hun gezinsleven. Zoals ieder seizoen zien we ze ook dit seizoen struggelen met vermoeiende exen, voogdijzaken, gezondheidskwesties en carrièreafwegingen. Maar gelukkig – en dat maakt Teen Mom zo leuk – zien we ze ook genieten van hun gezinsleven, verhuizen naar grotere huizen en nieuwe relaties opbouwen.

De grote ommekeer

Wordt dit negende seizoen de grote ommekeer voor Jenelle en haar moeder? Na twee jaar van ruzie en rechtszaken lijken ze nu nader tot elkaar te komen en kunnen ze zelfs een normaal gesprek voeren. Ook Leah bouwt dit seizoen aan een relatie, zij heeft een nieuwe vriend. Chelsea verhuist samen met haar gezinnetje naar een enorm landgoed en Briana gaat door met haar leven na haar break-up met Javi. En Kailyn… die blijft mysterieus als het gaat om haar liefdesleven…

Teen Mom 2 is iedere dinsdag om 16:20 uur te zien bij MTV.

