Heel zoet! Katja Schuurman deelt nieuwe foto’s van pasgeboren dochtertje

Een week geleden werden Katja Schuurman en Freek van Noortwijk ouders van een gezonde dochter. Op Katja’s Instagram was te zien hoe trotst de ouders met hun kersverse kindje poseerden. Dit weekend deelt Katja nog meer zoete kiekjes van het gelukkige gezinnetje.

Dochter

“Je bent een hele week oud,” start Katja de post op Instagram. “Je papa en mama en grote zus zijn tot over hun oren verliefd op jou. Wat ben jij lief en betoverend en ontroerend en niet te doen zo schattig.”

Liefdesbom

Te lezen is dat slapen, mama’s borsten leegdrinken, kirren, lachen en knuffelen baby Coco al heel goed afgaat. “Zelfs als je huilt omdat je krampjes hebt of het gewoon even niet meer weet, lopen onze harten over; je bent een grote liefdesbom,” aldus Katja.

Babyfase

Of Katja het er moeilijk mee heeft dat er opeens weer een klein baby’tje in haar leven is? Dat niet. Katja: “Ik was vergeten dat ook deze babyfase zo’n groot feest is!” Ook bedankt ze, mede namens Freek, voor alle enorm lieve felicitaties.

Een strijd

Katja denkt dat Freek een liefdevolle en betrokken vader zal zijn. “Maar ik heb af en toe ook wel discussies met Freek over de opvoeding van Sammie,” vertelde Katja onlangs aan LINDA. “Hij heeft daar soms nogal uitgesproken ideeën over en dan kunnen we weleens botsen. Wat ik wel gek vind om te merken is dat hij jong en open-minded is, maar in de opvoeding heel erg rigide ideeën kan hebben. We moeten daar wel goed over blijven praten, want dat kan een bron van strijd zijn.”