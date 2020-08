Wat een knappe prinsessen: nieuwe foto’s van Amalia, Alexia en Ariane vrijgegeven

De prinsessen stonden in juli voor de camera van fotograaf Martijn Beekman, waarschijnlijk vlak na de jaarlijkse fotosessie van de koninklijke familie. Voor de fotoshoot moesten de prinsessen wel even van paleis wisselen: ze wonen in Huis ten Bosch, de foto’s zijn gemaakt in Paleis Noordeinde – het werkpaleis van hun vader Willem-Alexander.

Twee keer in dezelfde jurk

Prinses Alexia draagt voor de gelegenheid een witte jurk van Sandro Paris, een merk waar zij en haar moeder Máxima dol op zijn. Prinses Amalia en prinses Ariane dragen outfits waar ze al in zijn gezien tijdens het fotomoment voorafgaand aan de zomervakantie van het koninklijke gezin. Amalia heeft wederom haar jurk van Selfportrait aan, Ariane haar jurk van Maje.

Eerste fotosessie in coronatijd

De eerste koninklijke fotosessie in het coronatijdperk verschilde vrijdagmorgen uiteindelijk niet zo heel veel van voorgaande edities. Story-fotograaf Edwin Smulders riep in de achtertuin van paleis Huis ten Bosch nog altijd even hard dat ‘hoogheid’ Máxima en haar gezin naar ‘even naar rechts’ moesten kijken, recht in zijn camera. Toch waren er wel zaken anders. In de wetenschap dat met name fotografen afstand bewaren niet in hun DNA hebben en het liefst allemaal vanaf één plek dezelfde foto maken, had de Rijksvoorlichtingsdienst netjes werkplekken afgebakend en die van een nummer voorzien.

‘Crisis niet makkelijk voor prinsessen’

Koningin Máxima vertelde dat haar dochters de afgelopen maanden, waarin ze lange tijd niet naar school konden, ‘niet makkelijk’ hebben gevonden. Maar na enige tijd had iedereen haar ritme gevonden en de schoolresultaten hebben niet geleden onder het afstandsonderwijs. ‘De resultaten op school zijn heel goed geweest.’ Máxima heeft ook niet vaak moeten bijspringen om les te geven, zo zei ze. Willem-Alexander vertelde lachend dat hij nooit gedacht had dat zijn dochters nog eens zouden zeggen dat ze ‘school misten’.

Bron: Story. Beeld: Brunopress