Nieuwe ‘mom friends’ die VIVA’s Gina erbij kreeg toen ze moeder werd

Nieuwe ‘mom friends‘ zijn als je moeder wordt het overwegen waard. Bedoel, opeens hang je bij de kinderboerderij (of Monkey Town, bij hondenweer) en lul je de hele tijd over de eerste stapjes en woordjes van je kind én zijn of haar avonturen op de peuterspeelzaal. Iets waar je vriendinnen zonder kids maar weinig van begrijpen. Of (altijd) zin hebben om over mee te praten. Groot gelijk! ‘Toen ik bijna 2,5 jaar geleden moeder werd van mijn dochter Mex was ik de eerste van mijn vriendinnenclub. Hoewel ik altijd op de support van mijn harde kern kan rekenen, is het toch heel fijn dat ik in de tussentijd nieuwe mom vriendinnen erbij heb gekregen’, aldus VIVA’s Gina.

Potentiële ‘mom friends’: je komt ze tegen tijdens de zwangerschapsyoga, bij de kinderopvang (of op het schoolplein) en zelfs in de plaatselijke koffietent. En opeens hebben jullie iets gemeen. Namelijk de kinderen! En dat schept meteen een band.

‘Ik ben voor Mex terug verhuisd naar hometown Ede, omdat het er rustiger is dan in Amsterdam en onze familie daar woont. Vriendinnen had ik er niet meer, totdat ik met mijn baby van 6 weken in het enige hippe koffietentje in het dorp zat en dáár Carmen en haar bijna even oude dochter Manoa tegenkwam. Nú drinken we met z’n vieren geregeld babychino’s, gaan Carmen en ik bij elkaar op de thee of wijn. Of we gaan bij onze vaste tent in Arnhem drankjes en dansjes doen (als we de meisjes het weekend niet hebben). En oja, onze dochters gaan samen naar peuterdans.’

Waar mening moeders ook zogeheten mom friends aan overgehouden? Social media! Je volgt andere moeders, liked hun posts, stuurt elkaar op een gegeven moment DM’s (als je bijvoorbeeld naast je dreumes ligt, geen zin meer hebt om uit bed te stappen en op de bank neer te ploffen, maar nog niet moe bent). En voordat je het weet staat er een date met of zonder koters op de planning.

‘Zó begon ook de friendship affair tussen Charise en mij. Tijdens de eerste ”lunchdate” was er meteen een klik. We bleven maar lullen, over onze dochters maar ook over onszelf. En de doelen die we als moeder én mens in het leven hebben. Nu, een kleine 2 jaar verder spreken we elkaar bijna elke dag. Het moederschap heeft ons bij elkaar gebracht, maar ook zonder onze meisjes (die het thank god heel goed met elkaar kunnen vinden, het zijn net zusjes) vieren wij vriendschap. Bijvoorbeeld met #selfcare Sunday (massages! shopsessies! lunches!), dagtripjes naar Antwerpen en weekendjes naar Parijs.”

Forever friends

Dat gezegd hebbende, mijn (vrijgezellen) vriendinnen zonder kinderen, zoals bff Joyce (!), zijn ook nog steeds heel erg belangrijk. Ondanks die andere belevingswereld, omgeef ik me graag met ze. Sterker nog: ik ben bijna altijd met ze als ik mijn dochter het weekend niet heb (en ook vaak genoeg mét Mex, als we gaan lunchen met de meiden inclusief mijn mini-me). Zodat we dan de ‘bloemetjes buiten kunnen zetten’, wat in praktijk gedurende de wintermaanden meestal een girls night in *we worden oud* met rode wijn en een potje Rummikub is.

Gewoon, omdat sommige vriendschappen nooit veranderen. En ik, ook al ben ik moeder, eigenlijk ook niet ben veranderd…

De mede-zwangere vriendin

Die doe je al op voordat je moeder bent, dat is namelijk het meisje dat je leert kennen in de pufklas, in de wachtkamer bij de verloskundige, of dat vriendinnetje van vroeger waar je eigenlijk al jaren niet echt contact meer mee had, totdat je op Facebook zag dat jullie allebei zwanger waren.

De schoolpleinvriendin

Je komt elkaar bijna dagelijks tegen, staat samen te wachten tot eindelijk de bel gaat en dat schept een band. Bovendien begrijpt alleen zij de nieuwste schoolpleinroddels en is er niemand anders waarmee je zo lekker kunt klagen over de juf.

De playdate-vriendin

De moeder van het kindje waar jouw kleine gek op is, en vice versa. Het zou misschien niet in je opkomen zonder de kinderen af te spreken, maar probeer het ‘es. Soms groeit een playdate-vriendin uit tot meer…

De Facebookgroepvriendin

Voor elk type moeder is er een Facebookgroep. Van de meest bijzondere vragen (‘Mijn zoon heeft net een elektrische tandenborstel in het stopcontact geprobeerd te stoppen, moet ik hulp zoeken?’) tot de toegankelijkere varianten (‘Ik ga dit weekend naar die-en-die speeltuin, wie gaat er mee?’) – het zijn stuk voor stuk openlijke contactadvertenties. Met bijzondere vriendschappen tot gevolg.

