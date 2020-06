Rennen maar: de nieuwste VIVA Mama ligt nú in de winkels

Zwanger zijn en bevallen is topsport. En dus is het zaak om topfit te zijn. Maar hoe doe je dat, sporten met een dikke buik? In de nieuwste VIVA Mama gaat Philippine Dike-Dankelman op zoek naar praktische tips en informatie. Ze praat met bewegingsdeskundige Esther van Diepen (42, moeder van vier en oprichter van Mom in Balance) en personal trainer Romana Serno.

Ook praten we met YouTuber en schrijfster Jamie Li (33). Zij wordt af en toe knettergek van haar jongens – ‘Ze zijn van het rennen, schreeuwen en elkaar hersens inslaan’ –, maar als ze in hun pyjamaatjes aan komen lopen, met hun knuffelaapjes, zijn ze om op te vreten. Hoe heeft Jamie samen met haar kids de coronaperiode doorstaan? En heeft ze ooit overwogen om haar kinderen niet in beeld te brengen op YouTube? Jamie Li – open als altijd – geeft heerlijke én inspirerende antwoorden.

Nog iets waar veel moeders zich in zullen herkennen: vakantie in eigen tuin. Geen inpakstress, geen fileleed en slapen in je eigen bed. Zo gek is een thuisblijfvakantie niet. Maat liefst zes moeders delen hun leukste tips voor een vakantie in eigen tuin.

Voor nog meer staycation inspiratie kijken we binnen bij het prachtige huis van Shanti Zwets, bekend van het Instagram-account @casakrullenbol. Door de natuurlijke materialen en grote planten waait het eiland gevoel door alle kamers. Dat wil iedereen toch?

Dit en nog veel meer in een loeidikke nieuwe editie van VIVA Mama. Geen tijd om naar de winkel te gaan? Je kunt de editie bestellen via deze link.