Nikkie de Jager wil toch wél kinderen

Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials, heeft in het verleden altijd gezegd geen kinderen te willen, maar door haar huidige relatie met Dylan Drossaers is ze van gedachte veranderd.

“Ik heb heel lang gezegd dat ik geen kinderen wilde. Om meerdere redenen: ik vind dat de wereld gewoon eng is. Meningen van anderen, de wereld online, ik heb het gevoel dat het heel slecht voor een kind kan zijn. Daarom heb ik heel lang gezegd dat ik niet weet of het wel goed zou zijn als een kind dat zou moeten meemaken”, aldus de YouTuber in haar meest recente video.

Nikkie De Jager en haar verloofde zijn aan het kijken wat de opties voor hen zijn, omdat zij zelf geen kinderen kan krijgen. “De enige persoon waarmee ik kinderen zou willen krijgen is Dylan. We hebben het er over gehad en we zouden het heel fijn vinden om te kijken wat de opties zijn. Niet nu, maar de wens is er.”

De 26-jarige De Jager verloofde zich in augustus met Drossaers. Hun huwelijk is uitgesteld naar een later tijdstip vanwege het coronavirus. ‘Dat we het uitstellen betekent niet dat het niet meer gaat gebeuren’, vertelde ze toenin een video op YouTube. ‘Het betekent dat we het gaan doen op een tijdstip dat het voor ons, onze familie en onze vrienden veiliger is.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.