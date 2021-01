Noah en Emma opnieuw populairste kindernamen 2020

Heb jij het mooie nieuws te horen gekregen dat je in 2021 mama wordt? Dan ben je vast al hard aan het nadenken over een naam voor je new born. Volgens de cijfers van Sociale Verzekeringsbank (SVB) blijken de kindernamen Noah en Emma áltijd goed.

De namen Noah en Emma staan wéér als populairste namen bovenaan het lijstje van 2020, net als alle andere jaren. Meest gekozen meisjesnamen in 2020

In totaal zijn er in 2020 167.157 baby’s geboren. Dat zijn tweeduizend minder dan een jaar eerder. Het gaat in totaal om 85.540 jongens en 81.617 meisjes. Ahh! Van de meisjes kregen 685 de naam Emma. Dat zijn er bijna vijftig minder dan een jaar eerder, maar alsnog ruim voldoende om de koppositie in te nemen. Mila en Julia volgen met 665 keer en de naam Tess werd ongeveer even vaak gekozen (660 keer).

1. Emma – 685 keer

2. Julia & Mila – 665 keer

3. Tess – 660 keer

4. Sophie – 647 keer

5. Zoë – 621 keer

6. Sara – 571 keer

7. Nora – 561 keer

8. Yara – 531 keer

9. Eva – 510 keer

10. Liv – 508 keer

Meest gekozen jongensnamen in 2020

Bij de jongens vergrootte de naam Noah juist de voorsprong. De naam werd maar liefst 807 keer gekozen. Daarmee staat hij hoog aan de top. De naam Sem volgt op de tweede plaats met maar liefst 637 keer en Lucas en Liam staan op een gedeelde derde plaats met beide 617 keer.