Tweede kindje op komst voor Noortje Herlaar en Barry Atsma

Gisterenavond had Noortje Herlaar (35) leuk nieuws te melden. Op de rode loper van het Gouden Kalveren gala vertelde ze aan RTL Boulevard dat ze samen met haar partner Barry Atsma in verwachting is van haar tweede kindje!

Noortje Herlaar tweede kindje

“Ik ben niet alleen op de rode loper,” vertelt Noortje stralend. Ze laat weten dat ze inmiddels al op de helft van haar zwangerschap is. “Ik ben over de ergste periode heen, dus ik denk dat hij het nu makkelijker wordt”, gaat Noortje verder. “Ik denk dat ik heel goed te doen ben, zit lekker in mijn vel en voel me goed. En ben heel gelukkig.”

Opnieuw zwanger

Ook Barry kan niet wachten op de komst van de kleine. “We zijn heel blij” zegt de zangeres. Herlaar wilde graag nog een tweede kindje nadat ze in 2018 voor de eerste keer moeder werd van dochtertje Bobbi. Over het geslacht van de tweede baby wil het stel niets kwijt.

Privacy respecteren

Of er na de geboorte foto’s naar buiten komen van hun tweede kindje is nog maar de vraag. Van dochtertje Bobbi deelde het stel alleen een onherkenbare foto op Instagram. “We willen de media graag vriendelijk verzoeken de privacy van onze dochter en haar zussen Zoë en Charley te respecteren”, vroegen zij met klem. “Wij willen niet dat zij herkenbaar te zien zijn in de media. Zelf kiezen we er ook voor om geen foto’s van hen te plaatsen waarop zij te herkennen zijn.”

Knielen op een bed violen

De twee acteurs zijn ruim drie jaar samen. Ze leerden elkaar in 2015 kennen op de set van de speelfilm ‘Knielen op een bed violen’. Barry Atsma (47) heeft al twee kinderen uit een eerdere relatie met actrice Izaira Kersten.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: RTL Boulevard | Beeld: Brunopress