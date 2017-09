Temperamentvolle kinderen: ‘Mijn zoon luistert niet en mijn dochter is een diva’

Elke zondag zetten we een populair topic voor en door moeders van het VIVA-forum in de schijnwerpers. Deze week: hoe zorg je ervoor dat je kinderen naar je luisteren. Deel je mening in het topic of ga naar de pijler ‘Kinderen’ of ‘Zwanger’.

Mommy2014 heeft twee ‘temperamentvolle’ kinderen van vier en twee. Haar zoon, de oudste, lijkt steeds stouter te worden. Hij luistert expres niet en zijn ouders raken er moedeloos van. Zijn zusje is al net zo erg, zij heeft vaak driftbuien. Dus hoopt mommy2014 dat de forummers haar kunnen helpen.

SallySpectra: ‘Mijn oudste dochter van drieënhalf doet ook steeds vaker expres ‘stout’. Eerder was ze ook al ondeugend of luisterde ze niet, maar het wordt steeds ‘berekender’, als je begrijpt wat ik bedoel. En ze lacht dan altijd heel hard om zichzelf (waardoor ik dus direct weet dat ze iets van plan is). Wat ik heb gemerkt is dat ze de aandacht die ze ermee krijgt heel interessant vindt. Dus als het even kan, negeren we het. Behalve als het echt gevaarlijk wordt of ze dingen sloopt. Dan helpt streng toespreken (op ooghoogte) en aankijken het best.’

anky: 'Mijn jongste kind is vier jaar en luistert ook slecht. Wat ik bij hem heel erg merk (al vanaf heel jonge leeftijd) is dat een verbod hem enorm triggert: op de een of andere manier is de drang om het dan toch te doen erg groot. Bij gewoon niets zeggen wint zijn verstand het vaak Luisteren doet hij uiteindelijk wel, maar dan alleen als hij heel streng toegesproken wordt. Vooral "vreemden" hebben dat niet altijd meteen door en proberen vaak eerst de vriendelijke aanpak, wat dus meestal niet goed werkt. Hij doet het trouwens niet expres, hij weet alleen zijn impulsen nog niet zo goed te beheersen. Ik ga er vanuit dat dat met het ouder worden beter gaat worden. Verder zijn vermoeidheid, honger, verveling en te weinig aandacht enorme triggers.'

nicole123: 'Hier werken humor en afleiden het beste, zowel bij klieren als bij driftbuien. We corrigeren ook, maar het werkt beter om even iets heel anders te gaan doen. Zoals naar buiten, een wedstrijdje wie het snelst de trap op kan rennen (zeer effectief als ze toch naar bed moeten), opeens met een heel gek stemmetje gaan praten, etc. En verder: met beiden regelmatig één op één iets doen, heel diep in- en uitademen en je beseffen dat ook deze fase ooit weer voorbij gaat.'

fryskefaam: 'In alle moeilijke stadia die mijn kinderen passeerden was ík degene die het rustiger of beter kon laten verlopen. Dit deed ik door mijn eigen gedrag aan te passen, zoals door meer ontspannen op mijn kinderen te reageren of door juist beter over mijn grenzen na te denken. Kortom, je moet zelf aan de bak.'

Ikkuz: 'Ik vind dat 'How2talk2kids' (opvoed-methode van dr. Haim Ginott, red.) fijne en makkelijke handvaten geeft. Vooral negatieve emoties herkennen is belangrijk. En je eigen gevoel uiten. Kinderen moeten als het ware leren hun verdriet en boosheid kwijt te raken in plaats van hun emoties opkroppen. Je moet ze veel persoonlijke aandacht geven en kijken naar de achterliggende reden van hun gedrag. En grenzen stellen, hele duidelijke grenzen. Je moet je vooral niet aanpassen aan hun gedrag, want dat geeft ze onduidelijkheid, gemis aan veiligheid en ze gaan leren manipuleren en constant nieuwe grenzen opzoeken.'

Kwartel123: 'Kan het zijn dat jullie het ondeugend zijn eerst wel grappig vonden? Dat kan het dat hij heeft ontdekt dat het een manier is om aandacht te krijgen? Kinderen willen graag je aandacht. Lukt dat niet met positief gedrag, dan stappen ze over op negatief gedrag. Vaak zit daarin ook een mogelijkheid om het gedrag te corrigeren. Negeer negatief gedrag en beloon positief gedrag door het te benoemen. Bij ons werkt afleiden het beste.'

