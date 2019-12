Het verkoudheidsvirus: niemand wil het, maar iedereen krijgt het wel eens. Zélfs je ongeboren kind. Het verkoudheidsvirus kan door namelijk door mama’s (in spe) overgedragen worden naar hun ongeboren kind via de placenta. Dat blijkt uit een nieuwe studie.

Als een zwangere vrouw verkouden wordt, kan ze het verkoudheidsvirus verspreiden naar de foetus. Met als mogelijk gevolg een longinfectie voor je ongeboren kindje.

Het onderzoek

Voor de studie onderzochten de wetenschappers verschillende gedoneerde placenta’s (ook wel de moederkoek genoemd). Tijdens de zwangerschap werkt de placenta als een soort huisje van de baby om alle essentiële voedingsstoffen van de moeder naar de foetus te brengen, terwijl potentiële ziekteverwekkers worden tegengehouden. Wetenschappers ontdekten al eerder dat die barrière niet zo ondoordringbaar is als eerst gedacht. Zo vonden onderzoekers onlangs dat virussen zoals het zikavirus door de mazen van het net kunnen glippen en wel tot aan de foetus kunnen raken.

Zijweggetje over het zikavirus: het risico om een zikavirusinfectie op te lopen is erg klein, maar niet nul. Besmetting met het zikavirus gaat meestal goed. Bij 6% van de kinderen komen aangeboren afwijkingen, zoals microcefalie, voor. Zwangeren of vrouwen met een zwangerschapswens moeten zelf de afweging maken of zij een reis met een klein risico op zikavirus willen maken. Reizen naar de tropen blijft risicovol voor zwangeren, met name in het eerste en derde trimester. Voor een advies op maat, kun je je laten informeren op het spreekuur.

Verkoudheidsvirus

Om te achterhalen of ook het verkoudheidsvirus overgedragen kan worden isoleerden de onderzoekers de belangrijkste drie celtypen die in de placenta voorkomen. Die celtypen stelden ze vervolgens bloot aan het respiratoir synctieel virus (RSV), dat een verkoudheid veroorzaakt.

Hoewel een van de celtypes sterk genoeg bleek te zijn om het virus niet door te laten, waren er twee andere typen aanzienlijk gevoeliger voor. Deze cellen verplaatsen zich binnenin de placenta, waardoor de onderzoekers denken dat ze het virus naar de foetus kunnen overbrengen. ‘Deze cellen sterven niet af als ze door het virus geïnfecteerd raken, waardoor het een soort van bommetjes worden met het virus erin’, vertelt vertelt hoofdauteur en hoogleraar kindergeneeskunde en onderzoeker aan de Tulane University Giovanni Piedimonte.

De onderzoekers vermoeden dat als RSV (het virus dat een verkoudheid veroorzaakt) het longweefsel van de foetus kan aantasten, het kinderen op latere leeftijd vatbaarder maakt voor astma. Dit is echter niet bewezen en wordt verder onderzocht.

In de tussentijd zó voorkom je een verkoudheid:

1. Goede hygiëne is van groot belang

Je zou je handen minimaal zes keer per dag, twintig seconden lang moeten wassen.

2. Blijf zoveel mogelijk uit de buurt van iemand die verkouden is

Is dat niet mogelijk? Dan kun je netjes vragen of ze in de binnenkant van hun arm of een zakdoek kunnen hoesten zodat jij minder snel besmet wordt.

3. Een verkoudheid voorkomen doe je ook door goed voor je lichaam te zorgen

Je kent het wel: ga op tijd slapen, drink genoeg, eet gezond, vers en gevarieerd en zorg dat je voldoende beweging krijgt. Enne, skip alcohol en roken, maar als zwangere vrouw doe je dat als het goed is al.

Bron: HLN.be, beeld: iStock