6 redenen waarom je het eerste online (gratis) In de Wolken Festival niet wilt missen

Het bekende In de wolken Festival is dit jaar digitaal én gratis. En daar zitten gelukkig ook best wat voordelen aan. Iedereen die een kleine baby heeft of verwacht kan van 9 tot en met 15 oktober alsnog flink shoppen, workshops volgen en inspiratie opdoen. Dít zijn 6 redenen waarom jij erbij wilt zijn.

Masterclasses, webinars en Instalive-sessies

Mag je nou wel of geen sushi eten tijdens je zwangerschap? Hoe begin je ontspannen aan een bevalling? En hoe maak je een mooie babyfoto met je mobiel? De hele week zijn er interessante masterclasses waarin je antwoord krijgt op al je vragen. Je hoeft niks te missen

En omdat we dit jaar alles digitaal doen kun je er elke dag bij zijn. Bovendien kun je een groot deel van de sessies terugkijken op een tijdstip dat jou uitkomt. Festivalsfeertje, maar dan in de huiskamer

Installeer jezelf (alleen of samen) met je favoriete snacks en geniet van alle podcasts, webinars, Instalive sessies en meer. Nodig je vrienden uit om ook mee te doen en je hebt een online feestje! Gratis en onbeperkt

Je kunt je de hele week kosteloos tegoed doen aan ons bomvolle programma. Meedoen aan masterclasses, webinars, workshops of socialsessies, het is allemaal gratis. Shoppen

Spulletjes voor de kinderkamer, leuke dekentjes, rompertjes, spenen en meer; het wordt volop shoppen want we hebben de leukste merken met de allerbeste aanbiedingen, special editions en mazzeltjes. De Disco BINGO

Het wordt een gezellig feestje want natuurlijk gaan we dit jaar ook los met lekker veel prijzen tijdens de online Disco-BINGO!

BEN JE OOK BIJ HET IN DE WOLKEN FESTIVAL DIT JAAR?

Het In de wolken Festival vindt van 9 t/m 15 oktober online plaats. We brengen geweldige online workshops, inspirerende webinars, de mooiste merken en een overvloed aan aanbiedingen bij jou thuis. Het programma is bijna compleet en staat nu op de site. Kies bijvoorbeeld voor de talkshow ‘Durf te vragen’ van ‘onze’ hoofdredacteur Debby en Anna van den Breemer, over taboes in het moederschap.

Volg ons op Facebook en Instagram en stay tuned!