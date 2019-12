Ontrafeld! Peuters delen hun speelgoed niet graag, en dit is waarom

Peuters delen hun speelgoed niet graag. Sterker nog: liever helemaal niet, als het effe kan. Zo ook de dochter van VIVA’s Gina, Mex (2). ‘Iedereen mag bij ons thuis komen spelen, maar moet dan wél eigen speelgoed meenemen. Of ze moeten blijven logeren, zodat Mex langzaamaan haar winkeltje, pop en tekenspullen toevertrouwt aan onze logeergast.’

Peuters delen hun speelgoed niet. Of nauwelijks, herkenbaar! Het niet kunnen, willen delen van speelgoed is vast herkenbaar voor vele ouders. En als de mini’s ouder worden, is het nog steeds wel een dingetje. Het is daarom belangrijk je kinderen te leren delen.

Dat gezegd hebbende, er is een reden waarom kinderen niet uit zichzelf willen delen. En als je die eenmaal weet, kan je ervoor kiezen om je kinderen te leren hoe ze kunnen delen.

Samen spelen, samen delen

Jep, die uitspraak staat bij menig moeder op repeat. Newflash: deze woorden hebben geen betekenis voor je kindje, want ‘samen delen’ begrijpen peuters gewoonweg niet. Jonge kinderen hechten zich erg aan (sommige) van hun spullen. ‘Mex zit in een extreme hechtingsfase, pas wilde ze de deken van haar buggy niet afstaan aan haar babyneefje, terwijl ze niet eens in de buggy zat.’

Hoe dat komt? Het is vertrouwd, iets dat bij hen hoort en niet bij een ander kindje. Ze snappen ook nog niet dat ‘delen’ betekent dat je er samen mee kan spelen én dat je het speelgoed daarna gewoon weer terugkrijgt.

Leren om te delen

Je kan je peuter best uitleggen dat delen betekent dat hij het speelgoed straks weer terugkrijgt, maar sommige kinderen zijn daar gewoon nog niet aan toe. Ze staan het moeilijk af en dat is te begrijpen: stel je maar eens voor dat jij iets moet delen waar je heel erg gehecht aan bent. Dat vind je ook moeilijk. Dwing je kind daarom ook nooit om te delen, want dan krijgt het een negatieve lading. En bedenk dat het ook goed is dat je peuter zijn grenzen aangeeft.

Geef het goede voorbeeld

Peuters (en kleuters) kijken alles bij hun ouders af, dus leer je kindje op die manier om te delen. Deel een stukje kerststol samen of ruil een likje van jullie ijs en maak delen leuk. Jullie kunnen ook samen al het speelgoed opruimen en de dingen waar je mini niet meer mee speelt aan een ander kindje geven. Zo ziet je peuter dat je anderen blij maakt door iets te delen.

