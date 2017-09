Ook deze Disneyfilms krijgen een remake

Disney lijkt alle klassiekers nieuw leven in te willen blazen. Zo konden we al genieten van Emma Watson als de ‘echte’ Belle in Beauty and the Beast en zagen we een jongetje met computerdieren spelen in The Jungle Book. Hoewel de meningen verdeeld zijn over deze remakes, is Disney zelf in ieder geval overtuigd van hun succes. Daarom kunnen we de komende jaren nog veel meer remakes verwachten.

Mary Poppins

De magische kinderjuf komt terug. In december 2018 zal Mary Poppins Returns te zien zijn op het witte doek, met Emily Blunt in de hoofdrol. Tijdens de Disney Expo in juli vertelde ze dat ze geprobeerd heeft een hommage te brengen aan Julie Andrews, maar ook haar eigen draai aan haar rol van van Mary heeft gegeven.

Disney's Mary Poppins Returns – Motion Poster Emily Blunt is Mary Poppins in the upcoming sequel, Mary Poppins Returns. The brand new film opens in theatres December 2018. Posted by Mary Poppins Returns on Saturday, July 15, 2017



Dumbo

De film zal in maart 2019 verschijnen, en is losjes gebaseerd op het origineel uit 1943. Er zullen geen echte olifanten in de film optreden, maar computergeanimeerde beesten. Voor zover bekend gaat de film over een oud-circusmedewerker (Colin Farrell), die samen met zijn kinderen voor een pasgeboren olifantje zorgen. Als er wordt ontdekt dat deze kan vliegen, trekt dat de aandacht van twee louche figuren (Danny DeVito en Michael Keaton). De film wordt geregisseerd door Tim Burton, die ook Alice in Wonderland in een modern jasje heeft gestoken. Tijdens de Expo vertelde Burton dat het origineel een van zijn favoriete Disneyfilms is, en dat hij zijn best gaat doen om de nieuwe film hetzelfde te maken qua gevoel en sfeer.

Production is underway for the live-action reimagining of Disney’s Dumbo, directed by Tim Burton. In theaters March 29, 2019. Een bericht gedeeld door Disney (@disney) op 15 Jul 2017 om 11:50 PDT



The Lion King

In Nederland kunnen we momenteel genieten van de musical, maar in de zomer van 2019 kunnen we ook de remake verwachten van de Disneyklassieker. Jon Favreau, die eerder The Jungle Book verfilmde, zal de film regisseren. Hoewel de iconische James Earl Jones de stem van Mufasa zal blijven, veranderen de andere stemmen. Zo spreekt Donald Glover (Community, Magic Mike XXL) de stem in van Simba, en er zijn geruchten dat Beyoncé Nala zal spelen.



Mulan

Er is nog niet veel bekend over deze remake. Het enige wat we weten dat hij ergens in 2019 in de bioscoop te zien zal zijn, en dat Niki Caro (The Zookeeper’s Wife) de film regisseert.



Aladdin

Onlangs begonnen de opnames voor de live-action remake van Aladdin, met de Nederlandse acteur Marwan Kenzari als slechterik Jafar. De hoofdrollen worden gespeeld door Mena Massoud en Naomi Scott en Will Smith is te zien als Geest. Smith zal ook deze rol spelen in de prequel die de film krijgt, Genies. Die film zal uitleggen hoe de Geest in de lamp terechtkwam.



The Jungle Book 2

Na het succes van de eerste remake komt er ook een vervolg. Het is nog niet bekend wanneer deze film af zal zijn.







The Sword in the Stone

Deze tekenfilm uit 1963 is een stuk minder bekend dan de rest van de genoemde films. In het origineel volgen we een jonge koning Arthur en krijgt hij les van Merlijn. Maar waarschijnlijk zal de remake een stuk spannender worden, en hopelijk niet te bloedig. Deze is namelijk in handen van de schrijver en producer van Game of Thrones, Bryan Cogman.



Prince Charming & Cruella

We geven toe, dit zijn niet de meest voor de hand liggende personages om een eigen film te geven. Maar door het succes van Maleficent wil Disney voor de bontverslaafde slechterik en de droomprins een eigen verhaal creëren. Het is al bekend dat Emma Stone de rol van Cruella de Vil zal spelen.



Winnie the Pooh

Je krijgt er spontaan zin in honing van, want ook iedereens lievelingsbeer krijgt een remake. Maar het lijkt er niet op dat hij de hoofdrol heeft, helaas. De film wordt namelijk aangeduid als Christopher Robin. Ewan McGregor speelt een volwassen Christopher Robin die zijn verbeelding is verloren, en terugkeert naar het Honderd Bunderbos.



De kleine zeemeermin

Disney heeft gezegd plannen te hebben voor een remake van The Little Mermaid. En er is al een actrice die héél graag Ariel wil spelen: Lindsey Lohan. Zo postte ze in februari onderstaande foto op Instagram. Deze had oorspronkelijk als titel: ‘Ik zal weer zingen, als #ariel #thelittlemermaid als Disney Studios het goed vindt’. Inmiddels is deze veranderd in #thelittlemermaid. Of dat betekent dat ze de rol heeft gekregen, is onbekend.

#thelittlemermaid Een bericht gedeeld door Lindsay Lohan (@lindsaylohan) op 19 Feb 2017 om 3:24 PST

Nog een flink aantal Disneyfilms krijgen een remake. Deze remakes en spin-offs kun je in de toekomst ook gaan bekijken:

Peter Pan (en daarvan de spin-off Tink met Reese Witherspoon als Tinkerbell)

Pinocchio

Maleficent 2

Snow White and the Seven Dwarfs

Rose Red (de zus van Sneeuwwitje)

Chip ’n Dale Rescue Rangers

Chernabog (een personage uit de film Fantasia)

Naar welke film kijk jij het meest uit?

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale zomeraanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron This is Insider | Beeld Giphy, Facebook, Instagram, Mike Nelson (EPA), Hollandse Hoogte, Robyn Beck (AFP)