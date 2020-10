Na Chrissy Teigen en John Legend post nu ook oma Teigen een prachtig eerbetoon aan haar kleinzoon Jack. Afgelopen donderdag overleed het derde kind van Chrissy en John kort na de geboorte. Pepper, de moeder van Chrissy Teigen showt opnieuw intieme beelden.

Moeder Chrissy schrijft eerbetoon

‘Mijn hart doet pijn’, schrijft Pepper bij een video waarop te zien is hoe een verpleegster baby Jack vasthoudt. Je ziet Pepper huilen, maar ook praten tegen haar overleden kleinkind. ‘Ik hou zoveel van je’. Op de achtergrond hoor je dochter Chrissy: ‘Je kunt hem aanraken als je wil’.

Chrissy werd vorige week maandag opgenomen in het ziekenhuis met hevige bloedingen. Open als ze is, hield ze haar volgers trouw op de hoogte van haar ontwikkelingen. In de weken voorafgaand aan de ziekenhuisopname moest de 34-jarige presentatrice al bedrust houden, maar uiteindelijk werden de bloedingen steeds erger.

Op Instagram schreef Chrissy: ‘Het is niet voor te stellen door hoeveel pijn we nu gaan. Het is een pijn die we nog nooit eerder hebben gevoeld. We konden het bloeden niet stoppen en onze zoon niet geven wat hij nodig had. Niets was genoeg. Ik wil iedereen bedanken die positieve woorden naar ons stuurt. We voelen jullie liefde en het wordt gewaardeerd.’ Chrissy zou tussen de 20 en 24 weken zwanger zijn geweest toen het misging.