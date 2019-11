Unieke band

Volgens ontwikkelingspsycholoog en gezinstherapeut Steven Pont is het voor een kind enorm belangrijk dat er vanaf het begin met beide ouders hechting ontstaat. Zo ontstaat er een unieke band, die niet te verbreken is. “Je merkt pas hoe belangrijk die band is, als die er niet is. Bijvoorbeeld in een situatie waarin één van de ouders er niet meer is”, zegt hij.