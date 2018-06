Op vakantie met je kids: ‘Waar moeten we heen?’

Elke donderdag zetten we een populair topic voor en door moeders van het VIVA-forum in de schijnwerpers. Deze week is een VIVA-forummer radeloos: waar kan ze heen met haar kleine kinderen? Deel je mening in het topic of ga naar de pijler ‘Kinderen’ of ‘Zwanger’.

Nu de zomer zijn intreden heeft gedaan, komt de grote vakantie wel erg dichtbij. Maar wat nu als je nu nog niet weet waar je heen wilt? VIVA-forummer GMS twijfelt: gaat ze samen met haar drie kleine kinderen (van 9 maanden, twee en vier jaar) naar een hotel, camping of wordt het toch huisje én in welke land dan? Haar mede-forummers schieten te hulp.

Diyer: ‘Ik zou hoe dan ook kiezen voor een vakantie waar er ook andere kleintjes komen en waar de omgeving op is ingericht. De jongste twee kinderen zullen niet veel met andere kindjes doen, maar de oudste zou dan al best een vriendje kunnen vinden. Ik zou waarschijnlijk gaan voor een camping, maar dan kijken of je er een bungalow of iets dergelijkse kunt huren, zodat je met slecht weer niet in de nattigheid zit.’

‘Ik zou hoe dan ook kiezen voor een vakantie waar er ook andere kleintjes komen en waar de omgeving op is ingericht. De jongste twee kinderen zullen niet veel met andere kindjes doen, maar de oudste zou dan al best een vriendje kunnen vinden. Ik zou waarschijnlijk gaan voor een camping, maar dan kijken of je er een bungalow of iets dergelijkse kunt huren, zodat je met slecht weer niet in de nattigheid zit.’ JobEva : ‘Toen onze kinderen zo klein waren, gingen we in een stacaravan in Lido di Spina. Heerlijk strand voor overdag en de kinderen hadden altijd vriendjes op een camping.’

: ‘Toen onze kinderen zo klein waren, gingen we in een stacaravan in Lido di Spina. Heerlijk strand voor overdag en de kinderen hadden altijd vriendjes op een camping.’ Mardejo: ‘Ik vind ver in het buitenland ambitieus met drie jonge kinderen! Ik zou iets dichterbij kiezen en kiezen voor comfort in plaats van een tent. Bijvoorbeeld een huisje op een Waddeneiland. Dan bestaat de kans dat wanneer er één ’s nachts wakker is, de rest doorslaapt en als het regent, is niet alles vochtig. De jongste tijgert vast, dan is de vloer in het huisje nog iets schoon, beter dan een tent. Drie jonge kinderen hebben niet veel nodig en zelf ga je volgens mij ook niet een hele dag een stad in, lange wandelingen maken of uitgebreid een museum bezoeken.’

‘Ik vind ver in het buitenland ambitieus met drie jonge kinderen! Ik zou iets dichterbij kiezen en kiezen voor comfort in plaats van een tent. Bijvoorbeeld een huisje op een Waddeneiland. Dan bestaat de kans dat wanneer er één ’s nachts wakker is, de rest doorslaapt en als het regent, is niet alles vochtig. De jongste tijgert vast, dan is de vloer in het huisje nog iets schoon, beter dan een tent. Drie jonge kinderen hebben niet veel nodig en zelf ga je volgens mij ook niet een hele dag een stad in, lange wandelingen maken of uitgebreid een museum bezoeken.’ Zeilboot76: ‘Neem Zuid-Duitsland ook mee in je zoektocht. Een aangenaam zomerklimaat, niet al te ver rijden en super kindvriendelijk. Wij hebben daar met onze kinderen fijne tijden gehad.’

‘Neem Zuid-Duitsland ook mee in je zoektocht. Een aangenaam zomerklimaat, niet al te ver rijden en super kindvriendelijk. Wij hebben daar met onze kinderen fijne tijden gehad.’ Gruffalo: ‘Een huisje met eigen zwembad, terwijl je drie kinderen hebt die nog geen zwemdiploma hebben: zou ik niet doen. Tenzij het zwembad heel erg goed afgeschermd is, maar dat is meestal niet zo. Een hotelkamer waar je de hele tijd met z’n vijven in één ruimte bent (en dus jullie niet apart kunnen zitten als de kinderen slapen), lijkt me voor jullie zelf niet fijn. Een stacaravan op een kindvriendelijke camping met eigen slaapkamers voor de kinderen, met ruimte voor de stacaravan om te spelen en inclusief een zwembad op het park klinkt naar mijn idee veel beter.’

‘Een huisje met eigen zwembad, terwijl je drie kinderen hebt die nog geen zwemdiploma hebben: zou ik niet doen. Tenzij het zwembad heel erg goed afgeschermd is, maar dat is meestal niet zo. Een hotelkamer waar je de hele tijd met z’n vijven in één ruimte bent (en dus jullie niet apart kunnen zitten als de kinderen slapen), lijkt me voor jullie zelf niet fijn. Een stacaravan op een kindvriendelijke camping met eigen slaapkamers voor de kinderen, met ruimte voor de stacaravan om te spelen en inclusief een zwembad op het park klinkt naar mijn idee veel beter.’ Tornacense: ‘Ik zou thuisblijven. De jongste twee kinderen slapen nog één à twee keer per dag. Jullie dus ook, wat ervoor zorgt dat je nagenoeg geen kant op kan. En zelfs de oudste heeft er weinig aan. Je kunt beter het geld sparen en over een jaar of 2 à 3 een grotere reis doen. Of een midweek naar CenterParcs.’

‘Ik zou thuisblijven. De jongste twee kinderen slapen nog één à twee keer per dag. Jullie dus ook, wat ervoor zorgt dat je nagenoeg geen kant op kan. En zelfs de oudste heeft er weinig aan. Je kunt beter het geld sparen en over een jaar of 2 à 3 een grotere reis doen. Of een midweek naar CenterParcs.’ Blonde456: ‘Ik zou zeker niet naar een camping gaan. Je wilt zelf toch ook wel vakantie hebben.’

‘Ik zou zeker niet naar een camping gaan. Je wilt zelf toch ook wel vakantie hebben.’ Lisbeth: ‘Wij gingen altijd naar campings toen de kinderen klein waren. Wat ik een prettige streek vind en niet te ver weg is de Languedoc in Zuid-Frankrijk. Daar liggen meerdere campings langs de kust. We hadden een stacaravan. Dan konden de kinderen slapen terwijl je zelf op het terras zit. Qua afstand vond ik die regio ook goed te doen.’

Beeld: iStock