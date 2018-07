Onderzoek: opgroeien met hond zorgt voor minder angsten

Mocht je nog twijfelen om ook een leuke viervoeter te nemen, dan hebben we hier de informatie om je voor eens en altijd over te halen! Uit onderzoek blijkt namelijk dat kinderen die een hond hebben om mee te knuffelen, spelen en tegen te praten veel minder last hebben van angsten.

Onderzoek

De onderzoekers hebben kinderen van vier tot tien jaar onderzocht en vragen gesteld over hun gezondheid. Deze hebben ze vervolgens opgedeeld in een groep kinderen zonder hond en een groep met hond. Bij de kinderen met een hond bleek dat 12 procent van de kinderen last had van angsten. Bij de kinderen zonder hond kwam dit percentage neer op 21 procent. Een van de redenen hiervan ligt waarschijnlijk bij het feit dat kinderen zich veilig voelen bij het trouwe beestje.

Andere effecten

De laatste jaren komen er steeds meer onderzoeken over het effect van dieren op kinderen. Er is nu dus nog niet heel erg veel over bekend, maar dat het voor veel positiviteit zorgt mag duidelijk zijn:

Zo kan het verzorgen van een hond nuttige vaardigheden met zich meebrengen voor kinderen. Dingen waar je aan moet denken zijn: verantwoordelijkheid, punctualiteit en discipline. Hierbij moeten ze natuurlijk wel goed worden begeleid. Het diertje moet bijvoorbeeld altijd op dezelfde tijdstippen worden uitgelaten en eten krijgen.

Kinderen met een hond hebben volgens meerdere studies ook meer zelfvertrouwen en zijn weerbaarder. Dit komt doordat een hond vaak sociale steun kan geven. Het is zelfs zo dat hoe eerder een kind in aanraking komt met een hond, hoe positiever hun zelfbeeld later is.

En als laatste misschien niet voor je kind, maar voor jou wel een hele belangrijke: het hebben van een hond vermindert stress. Alleen al het aaien van je huisdier kan je eigen hartslag verminderen.

Een hond is dus niet alleen schattig en fijn gezelschap, maar kan daarnaast een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van je kind.

Bron: Her | Beeld: iStock