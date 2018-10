Ophef om ‘smaakloos’ reclamespotje dat kolvende vrouwen vergelijkt met koeien

Taboedoorbrekend noemden we het, toen een model twee weken geleden over de London Fashion Week paradeerde met de ‘handsfree’ kolfmachine van Elvie. Het reclamespotje dat dit apparaat in de markt moet zetten valt echter in minder goede aarde.

‘Voor het geval het je nog niet was opgevallen: dit zijn geen uiers, dit zijn mijn borsten,’ zo zingt een van de moeders in de nieuwe reclame van Elvie. De commercial is een muziekclip van het lied Pumping, waarin kolvende moeders worden vergeleken met koeien. Want, zo beweert het spotje: 100 per cent(ish) of women who breast pump feel like cows.

Los van het feit dat de bovenstaande statistieken een tikkeltje discutabel zijn, is de songtekst van de track redelijk tenenkrommend. We pikken er een paar fragmenten voor je uit:

‘I’m a pumper I’m a feeder, but I’m a human female’

(…)

‘Yes, I milk myself, but you don’t see no tail’

(…)

‘Pump it out, pump it out, I’m feeding them babies, pump it out, pump it out, I’m milking my ladies.’



De regie van de clip was in handen van Fiona Jane Burgess die – net als de vier dansers – onlangs zelf is bevallen.

Het bedrijf krijgt – je verwacht het niet – flink wat kritiek te verduren. Zo vinden mensen de reclame raar en smaakloos. Anderen maken zich zorgen om het welzijn van de koeien in de clip.

Toch zijn er ook mensen die er juist de humor van inzien en die voor Elvie opkomen. ‘Ik zou er een willen als ik nog borstvoeding gaf. Kolven gaf me exact het gevoel dat ik een koe was. De advertentie is een beetje gek, maar dit is een geniaal product,’ zo luidt een van de reacties.

Bron: Independent | Beeld: screenshot uit video