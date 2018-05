OPROEP: Moeders gezocht voor de rubriek AnyBody in VIVA Mama

Al jaren is AnyBody dé iconische rubriek in VIVA waarin mensen in hun blootje, onherkenbaar worden afgebeeld. En guess what: binnenkort vind je ‘m ook in VIVA Mama! Daarom zijn we op zoek naar nieuwe kandidaten.

Met een team professionals en een fantastische, intieme studio te hartje Amsterdam zullen de kandidaten op een integere, prachtige wijze worden geportretteerd. De fotoshoot zal plaatsvinden op 30 of 31 mei.

Oké, naakt op de foto gaan is misschien eng. Maar wie meedoet aan AnyBody houdt er een prachtige foto, eeuwige roem en een vette ego-boost aan over. En we doen er nog twee wellnessvouchers bij. Kun je na afloop lekker relaxen bij één van de zes mooiste wellnessresorts* van Nederland.

Ben jij zwanger en/of heb je een kind tot een jaar of drie, en wil je jezelf (of jullie) opgeven voor AnyBody? Stuur dan je gegevens – graag met naam, leeftijd en evt. de leeftijd van je kind(eren) – naar vivamama.nl@sanoma.com.

*Deelnemende resorts zijn Elysium, VeluwseBron, Zwaluwhoeve, SpaPuur, SpaWell en Thermen Holiday.