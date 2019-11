Je kan boeken lezen over opvoeding of je kind gewoon opvoeden: luisteren naar je moederinstinct en je kind geven wat het écht nodig heeft. Attachment parenting (natuurlijk opvoeden) is een opvoedingsmethode waarbij je moedergevoel centraal staat.

‘Vanaf het prille begin laat ik mij leiden door mijn gevoel en intuïtie. Mex gaat niet naar de crèche (ik werk om haar heen en op woensdag is ze onder de pannen bij oma), ik laat haar nooit huilen en ze slaapt altijd bij mij in bed. Als ik zie wat voor vrolijk, tevreden, leuk en lief meisje het is, weet ik dat ik het goed doe’, aldus VIVA’s Gina.

Gina doet aan attachment parenting, maar dan op haar manier. De manier die bij; voor haar, dochter Mex en hun leven past én werkt.

Wat is attachment parenting?

Attachment parenting is gebaseerd op onze menselijke instincten: overal ter wereld zijn er bepaalde handelingen die moeders instinctief doen. Hiervoor hebben ze geen opleiding gevolgd. Ze weten zelfs niet waarom ze het doen, maar het voelt gewoon juist aan.

In deze opvoedmethode behoor je je te respecteren en te begrijpen en niet in een bepaalde richting te forceren. Eigenlijk komt het erop neer je kind zichzelf te laten ontwikkelen in een veilige omgeving.

Basisprincipes

De basisprincipes (idealen) van attachment parenting kan je als leidraad gebruiken: hieruit kan je kiezen wat past en werkt. Behold! Het is geen noodzaak om alle principes letterlijk op te volgen, want dan forceer je jezelf en kan je niet ten volle genieten van het moederschap.

Contact

Blijf in contact met je baby. Zorg dat het contact niet (of zo kort mogelijk) verbroken wordt na je bevalling. Probeer ook later zoveel mogelijk dicht bij je kind te blijven.

Empathie

Luister naar je kind. Zelfs voordat het kan praten, geeft een kind veel signalen. Moeders horen vaak aan het gehuil van hun baby wat er scheelt.

Borstvoeding

Geef borstvoeding op vraag. Baby’s hebben geen horloges en weten niet dat ze om de 2, 3 uur uur horen te drinken. Sommige baby’s vragen meer en anderen minder. Luister wat je kind wilt. Borstvoeding is immers ook een mooi intiem momentje tussen moeder en kind.

Dragen

Draag je kind. Een kind heeft lichaamscontact met de ouders (vooral de moeder) nodig. Als je je handen vrij wilt hebben, kan je een draagdoek gebruiken. Je aanwezigheid kalmeert je kind.

Co-sleeping

Slaap samen met je kind. Veel mensen zijn bang dat ze op hun kind zullen rollen in hun slaap of dat hun kind een slechte slaper of rotverwend wordt. Toch voelen we ons fijner als we ons mini-mensje dicht tegen ons voelen.

Als je kind dicht bij je slaapt (in bed of in een co-sleeper tegen je bed), reageer je veel sneller op de signalen van je kind en voel je het sneller aan als er iets mis is. Ook je kind slaapt beter omdat het gerust is dat je niet ver weg bent. In veel culturen is samen slapen dan ook heel normaal.

Evenwicht

Zorg voor evenwicht in je gezinsleven. Probeer een zo stabiel mogelijke omgeving te creëren voor je gezin. Vermijd grote veranderingen indien mogelijk. Dit is niet alleen gezond voor de ontwikkeling van je kind, maar ook voor jezelf. Als je zelf ontspannen bent, kan je beter reageren op de signalen van je kind. En breng je dat ook over aan je kleintje.

Het kan zijn dat sommige basisprincipes van attachment parenting niet binnen je gezin passen in een bepaalde situatie (borstvoeding geven aan je peuter tijdens een tweede zwangerschap kan bijvoorbeeld te vermoeiend zijn, we feel you), en dat is helemaal oké. Jij voelt wat juist is!

Gina’s oordeel

‘Attachment parenting werkt voor mij bevrijdend. Ik volg mijn gevoel en intuïtie, luister naar Mex en volg haar in bijna alles. Mijn eigen interpretatie van de woorden vloeiend en flexibel in deze opvoedingsmethode? Zoveel mogelijk doen als wat ik deed voordat ik moeder werd, omdat het natuurlijk voelt (en dus vanzelf gaat) maar dan met Mex erbij. Heus niet altijd even praktisch. Menig vriendin noemt mij moeder pakezel én ik hoef eigenlijk niet te sporten, want ik heb de kinderwagen eerder mee voor de sier dan dat mijn dochter erin zit, maar wél altijd even fijn. Als we samen zijn, zijn we het gelukkigst.’

Kleine kanttekening: ‘Mex is twee lange weekenden per maand bij haar vader. Dan is het de tijd om op te laden en uit te leven (lacht!). Of om schrijfwerk in te halen. Bij hem heeft ze ook de tijd van haar leven. En ja, daar slaapt ze ook bij haar papa in bed.’

Bron: Mens en Samenleving | Beeld: Gina Pesulima