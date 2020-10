10x zo maak je op een originele manier je zwangerschap bekend

Het moment dat jij twee streepjes ziet op de test, tetter je het het liefste gelijk in het rond. Maar hoe leuk is het om dit babynieuws op een bijzondere manier bekend te maken?

Hierbij de 10 leukste en origineelste manieren om je zwangerschap bekend te maken.

Fles

Geef opa en oma een doorzichtige (lege) fles, met daarin de aankondiging van je zwangerschap. Dit kan bijvoorbeeld met de foto van de echo, of als je deze nog niet hebt gehad, een briefje. Wanneer je het in een fles wijn doet kun je bijvoorbeeld op het briefje schrijven: ‘Helaas opa & oma, dit mag mama over negen maanden pas weer drinken!’. Geef je een baby fles, schrijf dan op het briefje: ‘Bewaren jullie deze goed voor me? Dan kom ik over negen maanden met jullie proosten!’

Taart

Ben jij ontzettend goed in bakken en sta jij graag urenlang in de keuken? Dan is er geen leukere manier om je zwangerschap bekend te maken met een taart. Je kunt door middel van marsepein hele leuke creaties maken, denk bijvoorbeeld aan: babyschoentjes, een ooievaar, een luier. Ook kun je heel makkelijk op de taart sierletters maken, met het nieuws: ‘Wij zijn zwanger óf Hallo opa’s en oma’s‘. Ben jij niet een goede bakker, maar hou je wel van taart? Je kunt een taart ook gemakkelijk bestellen bij jouw bakker of online.

Culinair tafelen

Hou jij van koken en vind jij het leuk om mensen uit te nodigen om bij je te eten? Goed, alleen doen we het deze keer iets anders uitserveren. Leg een briefje, een foto van de echo of een ander babyitem op de borden en plaats cloches eroverheen. Serveer de borden uit en zorg ervoor dat iedereen tegelijk de cloches omhoog haalt. Verassing!

Uit de kleren

Daarmee bedoelen we niet dat jij uit de kleren moet gaan! Heb je al kinderen? Hoe leuk is het dan niet om het nieuws door hun bekend te laten maken. Ze zijn tenslotte super trots dat ze een grote broer of zus worden. Dit kan heel simpel door hun een shirtje aan te trekken met daarop: ‘Ik wordt grote broer/ zus‘. Zijn ze wat kleiner? Trek ze een rompertje aan met dezelfde tekst (plaats hierover wel kleding) en laat de opa en oma het kind verschonen. Dat zal een hele verassing voor ze zijn (letterlijk en figuurlijk).

Cadeautje

Is opa of oma binnenkort jarig? Dan verras jij diegene dit jaar wel met een heel bijzonder cadeau! Je kunt bijvoorbeeld een fotolijstje inpakken met daarin de echofoto, maar wat ook leuk is om een teddybeer te geven met daaraan: ‘Hallo opa/oma, bewaar jij deze teddybeer goed voor mij?’ Of verpak de zwangerschapstest. Gegarandeerd dat diegene gaat gillen!

Ballonnen

Een ander leuk idee is om je huis (of dat van de opa’s en oma’s) vol te hangen met blauwe en roze heliumballonnen. Het laat niet veel aan de fantasie over, grote kans dat ze meteen weten hoe laat het is!

Body art

Wanneer je in de zomer de aankondiging doet, kun je denken aan body art. Laat je beschilderen door een prof of laat je man zelf iets op je buik tekenen. Bijvoorbeeld een computerbalkje met de tekst ‘Loading’ erboven en het percentage erachter van de tijd die je erop hebt zitten. Doe de aankondiging op een mooie zomerse dag wanneer je bijvoorbeeld gezamenlijk naar het strand gaat of vraag aan opa en oma of zij even naar je buik willen kijken omdat je vindt dat er iets ‘raars’ op zit. Succes gegarandeerd, haha!

Say cheese

Leg jij in het dagelijks leven altijd alles vast met foto’s? Dan kan je dit mooie moment niet overslaan! Maak een groepsfoto (voor het fotoalbum) en zorg ervoor dat jij de leiding hebt. Wanneer je op de zelfontspanner klikt en je snel terug rent om je positie in te nemen, kun je in plaats van ‘say cheese’ ‘say ik ben zwanger’ zeggen. Leuke kiekjes van je familie gegarandeerd!

Trakteer

Ben je zelf jarig? Maak dan leuke traktaties voor je familie en collega’s die langskomen. Dit kan je doen door koekjes of muffins te versieren. Ga vervolgens rond met de schaal koekjes met blauwe en roze muisjes erop, en tadaa! Wat je nog extra kunt doen is slingers ophangen, dan bedoel ik niet de gewone ‘Happy Birthday’ slingers, maar echoslingers. Zo zijn jouw gasten meteen verrast bij binnenkomst.

Feestdagen

Wil jij je zwangerschap graag aankondigen tijdens de Feestdagen? Wat leuk! Je kunt de kerstboom dit jaar dan wel op een héle bijzondere manier versieren met bijvoorbeeld echofoto’s, slingers en zwangerschapsballen. Wil je het liever iets goedkoper houden? Je kunt een nieuwjaarskaart sturen naar alle familieleden en vrienden, met daarop een hint (zoals een speen, schoentjes, een ooievaar etc) en op de achterkant de uitgerekende datum. Je telefoon wordt vast en zeker rood gloeiend, haha.

