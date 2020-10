8 originele manieren om het geslacht van je baby bekend te maken

Je ziet het steeds vaker: een gender reveal. Een feest waarbij je bekend maakt of je een jongetje of een meisje krijgt. Ben jij nog op zoek naar een origineel idee voor de bekendmaking van het geslacht van jullie kindje?

Wij hebben de leukste voor je op een rij gezet!

Ballonnen

De onthulling met een grote knal bekendmaken? Spannend en gegarandeerd een feestelijk succes! Zie hieronder de verschillende manieren hoe je het geslacht bekend kunt maken door middel van feestelijke ballonnen.

Ballon prikken

Voor het ballon prikken heb je maar één ballon nodig en een scherpe naald. Als je de ballon ‘prikt’ vliegt vervolgens de roze of blauwe confetti je om de oren! Naast de ballon is het natuurlijk leuk om de decoratie verder aan te kleden met andere leuke gender reveal versieringen zoals bordjes, bekertjes en slingers. Zo maak je er een onvergetelijke dag van!

Doos met ballonnen

Je kunt dit door iemand van je familie of vrienden laten verzorgen of zelf online bestellen. De doos onthult dan of je een meisje of een jongen krijgt. Spannend! De doos is gevuld met helium ballonnen. Zodra jij samen met je partner de strik losmaakt vliegen de (roze of blauwe) ballonnen de lucht in.

Ballon darten

En nog een gender reveal met ballonnen; maar dan gevuld met verf. Het wordt dan ook wel een kliederboel, dus misschien kun je dit beter in de zomer doen terwijl jullie in de tuin staan. Voor het ballon darten heb je één ballon nodig die gevuld is met de juiste kleur verf. Duh! Daarnaast heb je ook een dartpijltje nodig. Voor de aanstaande ouders de taak om de ballon kapot te prikken.

Pinata

Een pinata is een ontzettend populair middel om het geslacht van de kleine bekend te maken. Je hebt ze tegenwoordig in allerlei soorten, kleuren en maten. Zoals een ooievaar, een olifantje, een vraagteken en nog veel meer! En het enige wat je ervoor nodig hebt is een stok. Enne, misschien ook nog sterke spierballen in je armen haha.

Kraskaart

Wil jij het graag klein houden? Dan is dit de perfecte manier voor jou! Online kan je kraskaarten kopen die je speciaal kunt gebruiken voor je gender reveal. Deel deze vervolgens uit en begin allemaal tegelijk met het krassen. Daarachter staat het grote antwoord onthuld. Wordt het een meisje of jongen?

Lees ook:

Dit zijn volgens vaders en moeders de 10 grootste uitdagingen als je kinderen hebt

Eten

De onthulling bekendmaken met een lekker hapje? Lekker en gegarandeerd succes! Hieronder staan de leukste manieren om het geslacht bekend te maken door middel van eten.

Taart

Een taart met de kleuren roze of blauw. In heel veel verschillende uitvoeringen te krijgen. En pas als je hem opensnijdt komt het verlossende woord; is het een jongen of een meisje? Spannend!

Cakepops

Heerlijke cakepops die versiert zijn met de kleuren roze en blauw. Wat dan extra leuk is, is dat iedereen moet pakken wat hij of zij denkt dat het gaat worden. Je telt af en iedereen neemt tegelijk een hap! Ohhh, het is een…. !

Oreo’s

Ja, ik hoor je al denken: ‘Heerlijke cookies!’ En wist je dat ze super makkelijk te gebruiken zijn om het geslacht bekend te maken? Koop de oreo’s, haal het koekje uit elkaar, sprinkel roze of blauwe hagelslag over de vulling. Zet het koekje weer in elkaar en dompel deze onder in chocolade. Super leuk en lekker, toch?

Thee

Ben jij een échte theeleut en wil je op die manier ook het geslacht bekend maken? Dat kan! De blue chai tea wordt namelijk gemaakt van een bloem die een blauwe kleur geeft. Maar als je er een citroen bij toevoegt, wordt de kleur roze! Dus wordt het een jongetje? Serveer de thee zoals hij is. Wordt het een meisje? Maak de thee en voeg er een schijfje citroen bij. Origineel, toch?

Confetti

Is er voor jou geen feest zonder confetti? Geen probleem! Tegenwoordig heb je confetti kannonen. Laat deze door een vriend(in) verzorgen die door de verloskundige op de hoogte is gebracht en laat die leuke blauwe of roze confetti maar ‘ontploffen’!

Rookbom

Wil jij het met een onvergetelijke knaller bekend maken? Gebruik dan deze rookbom om het geslacht van de baby bekend te maken. Je kunt ze in allerlei soorten en maten verkrijgen. Tip: trek oude kleren aan én doe dit buiten! Anders kan je gelijk je hele huis een make-over gaan geven… En dat is nou net niet wat je wil.

Watergevecht

Heb jij al kinderen? En is het lekker weer? Hoe leuk is het dan wel niet om een watergevecht te houden! Vul het waterpistool met de juiste kleur en zorg ervoor dat de kleur niet te zien is vanaf de buitenkant. Trek allemaal witte kleding aan en spuiten maar! Je hebt gegarandeerd een leuke dag met de familie.

Beeld: iStock

Zin in het laatste babynieuws, de zoetste kinderkamers en verrassende winacties? Volg ons op Instagram @vivamama_nl!