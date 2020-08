Ouders geven gemiddeld 10.000 euro per jaar uit aan eerste kind

Ach, je eerste kind… Die mag natuurlijk niets tekortkomen. En dus koop je alles waarvan je denkt dat nodig is voor je kleine.

Maar ja. Die kosten stapelen zich na een commode, buggy, kledingkast, nieuw kamertje, voedingskussens en 36 paar kledingsetjes wel op.

Oeps

Uit onderzoek blijkt dat ouders maar liefst 10.000 euro uitgeven aan hun eerstgeboren kind. Even omgerekend: vaders en moeders geven volgens cijfers van het CBS ongeveer 17 procent van hun besteedbare inkomen uit aan hun eerste kind. Dat is behoorlijk veel, maar je hebt uiteraard ook veel nodig, wat je nog niet in huis hebt. Denk aan flesjes, luiers, kleding, meubels en als het kind iets ouder wordt, ook aan dure uitjes. Wat helemaal aantikt is de kinderopvang: steeds meer moeders blijven werken nadat ze kinderen krijgen, maar daardoor is er wel een crèche of kinderdagverblijf nodig. Ka-ching.

En dan komt nummer twee

Komt er nog een kind bij, dan worden de kosten uiteraard meer, maar het wordt niet verdubbeld. Gemiddeld geven ouders dan 16.000 voor twee kinderen per jaar uit. Ook niet mis. Ga maar sparen dus, als je (weer) aan de baby’s wilt. En als je al een kleine koter hebt rondlopen… Succes.

