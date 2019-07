Ouders Madeleine McCann maken vakantieposter die Maddy moet terugbrengen

Al twaalf jaar lang wordt er gezocht naar Madeleine McCann, die op driejarige leeftijd tijdens een vakantie in het Portugese Praia da Luz op mysterieuze wijze verdween. Om de zoektocht opnieuw nieuw leven in te blazen, hebben haar ouders Kate en Gerry McCann vakantieposters van hun vermiste dochter gemaakt.

Op de posters zijn foto’s van Madeleine te zien, als driejarige peuter maar ook verouderingsfoto’s. Madeleine McCann zou nu inmiddels zestien jaar oud zijn en lijkt waarschijnlijk niet veel meer op de blonde peuter die op mysterieuze wijze is verdwenen.

The official site to find Madeleine McCann

Via een speciale website (findmadeleine.com) kunnen posters in allerlei formaten gedownload worden. Van formaat bagagelabel tot aan groot poster formaat, de familie zet alle zeilen bij om hun dochter na twaalf jaar op te sporen. Ook zijn de posters in zeventien verschillende talen beschikbaar.

Het is inmiddels een van de vele pogingen van de McCanns om een gouden tip te krijgen. Niet alleen zoekt de familie zelf continu de publiciteit op, ook is de media gefascineerd door de vermissing. Zo wordt er geschreven over talloze complottheorieën – ‘Maddie’ zou zijn ontvoerd door een kinderhandelaar of pedofielennetwerk – en is er op Netflix een documentaire over Madeleine’s vermissing te zien.

Bron: AD, beeld: findmadeleine.com