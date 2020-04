Eerste twee maanden ouderschapsverlof vanaf augustus 2022 deels betaald

Ouders hebben vanaf augustus 2022 recht op een financiële vergoeding tijdens de eerste negen weken ouderschapsverlof, schrijft minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid woensdag in een Kamerbrief. De verlofuitkering omvat de helft van het dagloon van de werknemer tot een maximum van 219,28 euro.

First things first, wat is ouderschapsverlof ook alweer? Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling waardoor je na de geboorte van je kind tijdelijk minder kan gaan werken. Je werkgever kan je verlof niet weigeren, maar je salaris wordt voor deze uren ook niet doorbetaald. Ouderschapsverlof is geregeld in de Wet arbeid en zorg (Wazo) en is bedoeld om meer tijd te kunnen besteden aan je gezin.

Traditionele rolverdeling

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil breken met de traditionele rolverdeling waarbij vaders fulltime werken en moeders veelal de zorg voor de kinderen dragen. Volgens de minister kan het deels betalen van het ouderschapsverlof hieraan bijdragen. In de brief schrijft Van Engelshoven dat hierdoor meer ruimte wordt vrijgemaakt om die de discussie over de traditionele rolverdeling te openen.

Binnen eerste levensjaar van kind

Om die reden hebben ouders nu recht op een financiële vergoeding tijdens de eerste negen weken ouderschapsverlof. De negen weken ouderschapsverlof dienen wel opgenomen te worden in het eerste levensjaar van het kind. In totaal kunnen ouders een half jaar verlof opnemen tot de achtste verjaardag van het kind, waarvan dus 17 weken onbetaald blijven.

Met dank aan de coronacrisis

Het kabinet wil met de financiële regeling het nemen van ouderschapsverlof stimuleren. Naar verwachting kunnen 200.000 werkende ouders straks meer tijd thuis doorbrengen, aldus Koolmees. De minister schrijft dat de coronacrisis Nederland met de neus op de feiten drukt. “Nu zien we hoe zwaar het is om te werken en te zorgen tegelijk.”

Verdeling zorgtaken

De regeling werd medio 2019 aangekondigd, toen het Europees Parlement instemde met minimaal twee maanden betaald ouderschapsverlof. Europese politici noemden de financiële hulp “noodzakelijk” om de zorgtaken binnen het gezin beter te verdelen. Landen mochten zelf de hoogte van de financiële bijdrage bepalen.

Geboorteverlof

Naast het ouderschapsverlof hebben ouders ook geboorteverlof. Direct na de geboorte van hun kind krijgen zij vijf werkdagen vrijaf, per 1 juli kunnen ouders na de geboorte van hun kind nogmaals vijf weken betaald verlof opnemen. Dat moet wel gebeuren in het eerste half jaar na de geboorte.

Daarnaast komt het ouderschapsverlof boven op het al bestaande zwangerschapsverlof, waar moeders zestien tot twintig weken lang gebruik van kunnen maken. Hun partners hebben nu in totaal recht op vijftien weken betaald verlof.

