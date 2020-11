Wauw! Zó ziet de oudste dochter van Anouk er nu uit

Zangeres Anouk heeft zes kinderen. Haar oudste dochter Phoenix is inmiddels veertien jaar en een echte sportieveling. En hoewel ze niet zo vaak in de spotlights staat zoals haar moeder, heeft ze duidelijk wel de knappe looks van haar mom.

Dit is hoe de tiener er nu uitziet.

Samen in Parijs

Phoenix is net als haar zeventienjarige broer Benjahmin een basketbaltalent. Op haar Instagramaccount deelt ze trots foto’s van zichzelf op het sportveld. Ook deelt ze een lieve foto met moeder Anouk op de Eiffeltoren tijdens een tripje Parijs.

Broers en zussen

Naast Phoenix en Benjahmin heeft Anouk nog vier kinderen: zoon Elijah van zestien, zoon Jesiah van negen, zoon Sion van vijf en dochter Jelizah Rose van drie. Haar kinderen kreeg ze met vier verschillende mannen; de vader van Phoenix is Remon Stotijn, ook wel bekend als Postman. Haar jongste dochter Jelizah Rose kreeg ze met haar huidige vriend, Dominique.

Dit bericht bekijken op Instagram Paris❤️ Een bericht gedeeld door Phoenix Stotijn (@phoenixstotijn) op 13 Aug 2019 om 7:07 (PDT)

View this post on Instagram 🙂 A post shared by Phoenix Stotijn (@phoenixstotijn) on Sep 3, 2020 at 4:22am PDT

View this post on Instagram 🏝✨ A post shared by Phoenix Stotijn (@phoenixstotijn) on Jul 8, 2020 at 7:50am PDT

In september 2018 straalde Anouk met haar héle gezin nog op de cover van de Nederlandse Vogue:

