Meer seks door de pandemie: dit zeggen experts over een babyboom

Thuiswerken, geen etentjes, geen feestjes, minder druk – de pandemie houdt ons al langere tijd in zijn greep, maar (gelukkig!) lijdt ons seksleven daar niet onder. Integendeel, we zijn actiever in bed dan óóit. Maar leidt dit tot een boost in baby’s?

Nou, misschien wel. In Den Haag blijkt een plaatselijke babyboom gaande te zijn, zo meldt het AD. Verloskundigen Zorg Haaglanden ziet een abnormale stijging in aanmeldingen sinds september en legt verband met de eerste lockdown.

Seksstijging

Seksspeeltjeswebsite EasyToys deed onderzoek naar het seksleven tijdens de pandemie. En daaruit bleek dat we gemiddeld 3,3 keer per week seks hebben, in plaats van de 2,8 keer vóór de coronacrisis. We hebben dus zeker te maken met een stijging.

Hoe dit komt? Mensen zijn thuis, vervelen zich en hebben grotere ”behoeften” doordat zij continue een aantrekkingskracht voelen. Je hebt toch tijd over, immers. Dit geldt wél voor Den Haag, maar hoe staat het met de rest van Nederland?

Babyboom

De stijging in het aantal vrijpartijen is echter geen directe voorspeller voor meer baby’s. De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) zegt dat het Haagse verschijnsel niet representatief is voor het hele land. Vanou Krikke van ZiNkraamzorg en De Kraamvogel – actief in Nederland boven de rivieren – beaamt dat en ziet bij beide kraamzorginstanties geen stijging in het aantal aanmeldingen.

Ook verloskundige Tamara van Weijlen van Verloskundigenpraktijk Beverwijk krijgt niet méér aanvragen. “Augustus en september zijn voor ons normaliter de drukste maanden, november en december juist rustiger. We merken echter geen significant verschil met vorig jaar.”

