Smullen maar! 3x pannenkoeken eten

Of je ze nou eet met stroop of met spek: pannenkoeken zijn sowieso een succesverhaal. Waar je het best pannenkoeken kunt eten met kids? Nou hier!

Een tochtje over de Maas onder het genot van een groots pannenkoekenbuffet? Stap aan boord van De Pannenkoekenboot in Rotterdam! Er is een tafel met toppings in alle kleuren, geuren en smaken. Je kind kan zijn of eigen pannenkoek dus versieren. In het ruim is een ballenbak en overal liggen potloden en kleurplaten.

Vlakbij Haarlem, aan de rand van natuurgebied De Groene Weelde, vind je het gezellige Pannenkoeken Paviljoen. De kok bakt er speciale cadeaupannenkoeken met een leuke verrassing. Ook op de kaart: een prinsessenpannenkoek, knuffelpannenkoek en een autopannenkoek.

Lees ook:

Echte oer-Hollandse stamppot! 3x samen stampen

Bij dit sprookjesachtige Pannenkoekenhuis in Den Hout, Noord Brabant, kun je kiezen uit meer dan 250 (!) verschillende pannenkoeken. Kinderen krijgen bij hun kinderpannenkoek en -ijsje Koeckersdukaten. Hierrmee kunnen ze na het eten een cadeautje uit Puks schatkamer kopen. Feest!

Alleen voor mama’s en papa’s! Hier vind je nog een lekker pannenkoeken je hier een lekker pannekoekenrecept!

Dit artikel is afkomstig uit VIVA Mama 2 – 2019. Je kunt de editie hieronder online bestellen.