Petra: ‘Als ik met iemand zou daten, zou ik wel onzeker zijn over mijn druppeltjes urineverlies’

Druppeltjes urineverlies, dáár praten we liever niet over. Maar ja, 59% van de vrouwen van 25 t/m 45 jaar heeft er toch regelmatig mee te maken. Ook Petra (32): ‘vooral bij inspanning en bij niezen ervaar ik vaak druppeltjes urineverlies.’

Na haar zwangerschap kreeg Petra te maken met licht urineverlies. Ze gebruikt dagelijks lights by TENA inlegkruisjes om druppeltjes urineverlies op te vangen, aangezien gewone inlegkruisjes hier niet voor geschikt zijn. ‘In principe heb ik mijn druppeltjes urineverlies wel geaccepteerd, je kunt ook niet anders. Ik vermijd bijvoorbeeld ook geen activiteiten vanwege dit probleem. Daar ben ik wel blij om. Maar ik ben er wel veel mee bezig. Lek ik door? Zien mensen iets? Ruiken ze het? Dat soort dingen. En daar word je soms wel een beetje gek van. Vooral tijdens het sporten en niezen zijn de druppeltjes urineverlies ‘t ergst.’

Onzekerheid

Hoewel ik weet dat veel vrouwen met druppeltjes urineverlies te maken hebben, ben ik er toch onzeker over. Ik praat er ook niet over met mijn vriendinnen of familie, het is toch ongemakkelijk. Een partner heb ik op dit moment niet. Als ik zou gaan daten, zou dit wel een dingetje zijn, denk ik. Toch weer die onzekerheid. Het urineverlies heeft niet per se invloed op mijn kledingkeuze, maar als ik een lichte broek aanheb, ben ik wel constant bezig met de vraag of ik misschien doorlek. Naar een dokter ben ik hier nog niet voor geweest en ik heb nooit aan bekkenbodemoefeningen gedacht, tot dit interview. Ik ga er dan ook zeker meer informatie over opzoeken en kijken of de oefeningen misschien helpen.’

Feitjes & cijfers

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen vooral druppeltjes urineverlies ervaren wanneer ze:

Niezen (71%)

Hoesten (54%)

Erg nodig moeten plassen, maar niet op tijd gaan (48%)

Lachen (41%)

Springen (39%)

En wist je dat…

slechts 26% van de vrouwen speciale producten gebruikt voor urineverlies?

22% van de vrouwen minimaal dagelijks druppeltjes urineverlies ervaart?

32% van de vrouwen (25 t/m 45 jaar) met licht urineverlies denkt dat de oorzaak ligt bij het te weinig doen van bekkenbodemoefeningen?

Train je bekkenbodem

Wist jij al dat er oplossingen voor het verliezen van druppeltjes urine zijn in de vorm van bekkenbodemoefeningen? Op lightsbytena.nl zie je welke verschillende oefeningen er zijn. En het kost je maar vijf minuten per dag. Je hebt er niks voor nodig en kunt de training overal doen: in de trein, voor de tv, in de auto of op kantoor. Ook zijn er producten die speciaal voor het verliezen van druppeltjes urine zijn gemaakt, zoals de inlegkruisjes van lights by TENA.