Podcast Mama BV #2: Marlijn Weerdenburg over agendaseks, carrière en loodzware maanden

In aflevering 2 van VIVA Mama’s podcast Mama BV spreekt Anna van den Breemer Marlijn Weerdenburg over agendaseks, carrière en die eerste loodzware maanden met een nieuwe baby.

Actrice en zangeres Marlijn Weerdenburg vond de eerste maanden met baby erg zwaar. ‘Ik was zo in paniek. Ik vond het al eng om de baby op te pakken, ik schaam me er echt voor. Het was zo petit, ik vond dat eng. Straks houd ik hem niet goed vast, dacht ik. Mijn vriend Paul was degene met het moedergevoel, hij moest mij alles leren.’ Dat was even wennen, want normaal gesproken was Marlijn de onafhankelijke vrouw in de relatie, die alles zelf regelde.

Heftig

‘Ik heb zo aan mijn vriend gehangen, terwijl ik normaal een onafhankelijke vrouw ben. Hij wist niet goed wat hij met me moest. Dat was voor onze relatie erg heftig.’

Afstand nodig

Na drie maanden trok ze aan de bel bij haar moeder en schoonmoeder die ook wel zagen dat het niet helemaal goed ging. ‘Die hebben toen gezegd: wij komen één dag in de week bij je thuis, en dan mag jij gaan sporten, wandelen of schrijven. Ik voelde weer wie ik was, ik kon naar mijn kindje kijken en denken: ik heb gewoon een kindje! Ik had die afstand even nodig.’

Drie jaar later is de zangeres helemaal gewend aan het leven met haar zoon Teun die net drie jaar is geworden en werkt het moederschap ook door in haar carrière, in positieve zin. ‘Ik durf meer de leiding te nemen in mijn werk. Ik weet beter wat ik wil en durf het ook oneens te zijn met iemand. Dat komt echt door het moederschap.’

Interview: Anna van den Breemer