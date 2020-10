Podcast Mama BV #3: Steffi de Pous over de boel de boel laten, werk en het gezinsleven

Vanaf nú kunnen jullie luisteren naar Mama BV, de podcast van Viva Mama, waarin journalist Anna van den Breemer in gesprek gaat met bekende moeders. Waar lopen zijn tegenaan? En hoe houden zij alle ballen hoog? Eerlijke gesprekken over het moederschap, waarbij geen onderwerp wordt geschuwd, of het nou gaat om de bevalling, hoe je je relatie goed houdt tijdens de tropenjaren of de soms pittige combinatie van carrière met een gezin.

De boel de boel laten

Onze gast voor vandaag is Steffi de Pous (37), oprichtster van vrijwilligersorganisatie Because We Carry en moeder van zoon Ceas (3) en dochter Umi (2). In de Podcast van deze week praten we over het werk dat nooit ophoudt (‘ik ben zo’n moeder die toch even een telefoontje aanneemt in Artis’). En hoe de taken thuis worden verdeeld (‘mijn man kan op de bank in slaap vallen als hij bij de kinderen is), ik ben dan bijna jaloers!

Steffi deelt op haar social media eerlijke kiekjes over het gezinsleven. Ze deelt vaak de momenten dat ze eraf ligt, of de boel de boel laat met een glas wijn op de bank en een compleet ontplofte huiskamer vol kinderspeelgoed. ‘De laatste keer dat ik make-up op heb gehad of een jurk aan had kan ik me echt niet meer voor de geest halen. Mijn werk is spannend, mijn kinderen zijn heel leuk en mijn man ook. Ik zie dan andere vrouwen die cocktails gaan drinken en dat ze om half elf ergens in een spagaat op de vloer liggen. Ik denk: het is negen uur ’s avonds, joe, ik ben klaar met deze dag.’ En dan post ze dus een berichtje, in joggingpak, piekhaar en tong uit haar mond. ‘Het is ook een zoethoudertje voor mezelf, dat het oké is, omdat ik die dag veel heb gedaan.’

Alleen doen

In Mama BV vertelt Steffi over de combinatie van werk en moederschap: ‘Ik ben een echte moeder-moeder. Ik wil mijn kinderen het liefst bij me hebben. Je kan ook zeggen: breng je kinderen nog een dag naar de crèche dan kun je meer werken. Of doe een halve dag erbij en ga elke week naar de spa. Dat doe ik niet.’

Hoe regelt ze het thuis met haar man, die voor zijn werk ook druk is en vaak naar Griekenland reist? ‘Ik vind het bij mannen interessant, en vooral bij mijn man, dat hij makkelijk weg kan gaan. Hij is veel vaker op Lesbos, hij gaat gewoon twee weken. Dat vind ik helemaal oké, maar soms denk ik: argh, ik word helemaal gek, waarom moet ik alles alleen doen? Dan komt er een soort slachtofferschap bij en dat haat ik.’ Hoe ze daarmee omgaat? Dat luister je in de podcast.

