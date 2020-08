Dit zijn de 8 populairste babynamen die in 2020 (tot nu toe) zijn gegeven

Kies je binnenkort een babynaam, dan is het altijd handig om te checken wat er momenteel helemaal hot and happening is. Zo komen er 8 namen al aardig vaak voor in 2020.

En die babynamen zijn dus ontzettend populair op dit moment – misschien passen ze ook wel bij jouw zoon of dochter.

Hipper dan hip

Deze 4 namen zijn dit jaar het vaakst aan jongens gegeven:

Noah Liam Elias Olivier

En deze 4 namen zijn in 2020 het vaakst voor meisjes gekozen:

Olivia Emma Ava (Isa)Bella

In 2019

Vorig jaar waren dit nog de meest gekozen namen voor jongens en meisjes:

Noah Lucas Daan Finn Levi Sem Liam Milan Luuk James Sam Noud Bram Adam Jesse Mees Max Thomas Mason Hugo

Emma Sophie Julia Mila Zoë Anna Sara Evi Tess Olivia Lieke Nora Yara Saar Eva Liv Lauren Noor Sarah Lotte

Bron: BabyCenter | Beeld: iStock