Poseren voor je eigen VIVA Mama-cover: check hier de foto’s van het In de Wolken Festival

Wauw, wat was het leuk de afgelopen week! Wij zijn nog steeds aan volop het nagenieten van het In de Wolken Festival. Hopelijk heb jij het net zo leuk gehad als wij.



Het In de Wolken Festival is hét festival voor zwangeren en ouders met een pasgeboren baby, georganiseerd door Ouders Van Nu. Op 4,5 en 6 oktober vond de allereerste editie plaats in de RAI in Amsterdam. En inmiddels kunnen we wel stellen dat dat een daverend succes was!



VIVA Mama had op het festival een stand waar je je eigen tijdschriftencover kon laten maken. Nou, dat bleken jullie massaal te willen. Maar liefst 384 coverfoto’s hebben we gemaakt, bewerkt en geüpload. Ben jij reuzebenieuwd hoe jouw cover geworden is? Hier kun je ze allemaal vinden.

Inlijsten maar! (En daar willen wíj dan weer graag een foto van zien).