Het is je vast niet ontgaan: afgelopen nacht werden de Oscars uitgereikt. Oftewel: de meest glamoureuze avond uit de filmindustrie vond plaats. En dat de schone schijn hoog in het vaandel staat bij de awardshow blijkt wel uit het feit dat de reclame van Frida Mom niet uitgezonden mocht worden.

Wie is Frida Mom?

In Nederland zijn de producten van Frida Mom nog niet heel bekend. Maar om het even kort uit te leggen: van de eerste wee tot en met de eerste gang naar de badkamer na de bevalling biedt Frida producten aan die het vrouwen zo makkelijk mogelijk moeten maken tijdens en na de bevalling. Denk hierbij aan postpartum wegwerpondergoed en speciale zitkussentjes voor de hechtingen. De slogan van het bedrijf is dan ook heel toepasselijk: ‘Vertrouw op ons, je vagina zal je dankbaar zijn.’

Afijn. Bij Frida Mom wilde ze flink uitpakken en dachten ze: ‘wat is nou een beter moment dan onze reclame uitzenden tijdens ’s werelds meest bekeken awardshow?’ En dus maakte het bedrijf budget vrij en boden ze hun reclame aan bij ABC, de Amerikaanse zender die de uitreiking van de Oscars uitzendt. In de reclame zien we een vrouw die net is bevallen naar de wc gaan. Gehuld in een luier, verkrampt door de hechtingen. Nee, het ziet er niet appetijtelijk uit en ja, dit overkomt iedere vrouw die net een kind heeft gebaard.

Toch bleek de reclame voor ABC niet ‘gepast’ om uit te zenden. ‘We hebben deze campagne gemaakt om een rauw en eerlijk portret te geven van de fysieke transformatie die vrouwen ondergaan na een bevalling,’ legt Chelsa Hirschborn, ceo van Frida Mom uit. ‘We dachten dat er geen beter moment zou zijn om dit verhaal te delen dan tijdens een awardshow die storytelling op het hoogste niveau bekroond.’ Maar niets bleek minder waar. En hoewel het filmpje niet ‘gewelddadig, politiek of seksistisch’ is, voldeed het volgens ABC niet aan de juiste richtlijnen.

Goh, en dan is het gek dat vrouwen moeten wennen aan hun nieuwe lichaam…?

Bekijk de reclame van Frida Mom hieronder.

