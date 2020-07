Prachtig: Kim Feenstra deelt badpakfoto’s van groeiende babybuik

Kim Feenstra (34) is helemaal in de wolken met haar eerste zwangerschap. Het model, dat niet op natuurlijk wijze zwanger kon worden, heeft ondanks haar blijdschap nog niet héél veel blootgegeven van haar avontuur en veranderende lichaam, maar deelt deze week een prachtige foto van haar groeiende babybuik. Wát een plaatje.

#Teambaby

Poserend in een wit badpak kijkt Kim lachend de camera in. ‘Nieuwe update: we doen het fantastisch!’, aldus Kim bij de twee foto’s, afsluitend met de hashtag #teambabyandmomma’. Te zien is dat haar buik al aardig rond begint te worden én dat Kim van oor tot oor straalt.

Overladen met complimenten

Kim kan rekenen op heel wat (!) complimenten onder de foto’s, óók van veel mede-BN’ers. Zo reageren Chantal Janzen, Quinty Trustfull en Leontine Borsato met hartjes dat ze Kim ‘zo mooi’ vinden. Ook Nicolette van Dam, Anna Nooshin, Sanne Vogel, Nicolette Kluijver, Lieke van Lexmond, Lucy Woesthoff, Kim Kötter en Estelle Cruijff reageren met hartjesogen, vlammetjes en lieve woorden. De eveneens zwangere Rens Kroes, die eerder deze week een prachtplaatje deelde van haar eigen buik, plaatste een hartje onder de post.

Eileiders verwijderd

Eind mei deelde Kim in een lieve videocompilatie dat ze in verwachting is van haar eerste kindje. Voor Kim ging daarmee een grote wens in vervulling, waarvan ze bang was dat-ie nooit werkelijkheid zou worden. In de Videoland-docuserie Life Of Kim vertelt Kim eind 2019 nog dat een natuurlijke zwangerschap voor haar geen optie is. De 34-jarige brunette had verklevingen en littekens in haar buik, waardoor haar eileiders niet meer doorgankelijk waren. Tijdens een operatie bleken beide eileiders niet te werken en werden ze verwijderd.

