Prachtig! Romy Boomsma deelt eerste feed-foto met baby Juniper: ‘Vier weken bij ons’

Arie en Romy Boomsma zijn alweer even een gezin van vijf. Precies vier weken geleden werd jongste dochter Juniper geboren, een moment waar Romy op haar Instagramfeed bij stilstaat met een eerste foto van hen samen.

Romy en Juniper

Bij een mooie zwart-witfoto schrijft ze: “Vier weken Juniper”, gevolgd door een hartje. Op de foto zien we Romy in één van haar geliefde, boho-wapperjurken door haar dromerige boederijtuin wandelen. Op haar buik draagt ze de kleine Juniper in een draagzak.

Prachtige plaatjes

Ok, we zien helaas weinig van de jongste Boomsma, maar wél dat mama Romy haar outfit matcht met haar eigen look. Zo is ook Juniper in het wit gekleed en geeft een lief, gehaakt mutsje dezelfde bohemien vibe. De foto is gemaakt door een fotograaf in opdracht van Anna van den Bogert, de vrouw achter designer draagdoeken-merk Artipoppe. Anna deelde zelf ook een ander nieuw prachtplaatje van Romy en Juniper.

Je allermooiste bezit, het allerdichtst bij je

Anna was op bezoek ‘op het erf’ was om nieuwe beelden te schieten voor Artipoppe, waar Romy eerder ook model voor stond. Dat is te zien in haar stories, waarin blijkt dat Romy ook al borstvoedend poseert voor de camera. Zowel bij dochter Bobby Jo (4) en zoontje Mozes Wolf (2) schitterde de 29-jarige brunette met doeken en draagzakken van het label en nu er weer een mini in huis is, kan Artipoppe weer helemaal los met hun ‘muze’.

Romy voor Artipoppe met Juniper, Mozes en Bobby:

Bron: Instagram | Beeld: BrunoPress