Praten over seks met onze kinderen of ouders vinden we lastig. Waarom?

Zit je gezellig met z’n allen een film te kijken, begint er een heftige seksscène. Je moeder staat op om naar de wc te gaan, je vader schenkt zichzelf nog een glaasje in en jij doet net alsof je overal volkomen prima mee bent. Over seks praten binnen het gezin is nog een gevoelig puntje. Maar waarom eigenlijk, en hoe kunnen wij het met onze kinderen beter doen?

Er zijn uitzonderingen, maar het woord seks valt niet vaak (in serieuze zin) in een gesprek tussen ouders en kinderen. We vinden het een lastig onderwerp en er zijn maar weinig kinderen die hun belevenissen tussen de lakens delen met hun vader of moeder. En dat terwijl seks de normaalste zaak van de wereld is en we er wel over praten met onze vrienden. Dus waarom niet met de mensen waar we mee opgroeiden en we die vaak het dichtstbij staan?

Lekker ongemakkelijk

Het Laatste Nieuws sprak hierover met seksuoloog Kaat Bollen. ‘Vaak heeft het in de eerste instantie met de ouders te maken. We zien onze kinderen nu eenmaal niet graag als seksuele wezens. Dat geeft ons een ongemakkelijk gevoel. Wanneer een kleuter zijn lichaam begint te ontdekken of begint te masturberen, dan reageren we daar als ouder vaak gechoqueerd op. Dan krijgt een kind vanop een heel jonge leeftijd al snel het gevoel van ‘oei, over deze onderwerpen kan ik beter niet praten met mama en papa’’. En hop, daar heb je een taboe te pakken.

Zo pak je dat aan

Ouders vertrouwen te veel op de school om seksualiteit uit te leggen aan kinderen, terwijl het eigenlijk veel beter is om daar thuis, net als allerlei andere onderwerpen over te spreken. Begin daar niet pas mee als je kind in de puberteit raakt, maar laat het onderwerp af en toe vallen als je kind opgroeit. Doe dit bijvoorbeeld tijdens het afwassen, of het autorijden. Zo hoef elkaar niet aan te kijken, en kun je het onderwerp bespreekbaar maken tot het normaler is om het erover te hebben. Hoe relaxter jij erover bent, hoe normaler je kind het zal vinden. Daarbij is de kans dan ook aanzienlijk groter dat het bij je zal komen als hij of zij vragen heeft. Wees in ieder geval altijd duidelijk dat je kind altijd bij je terecht kan met vragen over seks.

