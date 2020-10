Zo leuk: presentatrice Marlijn Weerdenburg is zwanger

Iedere zaterdagavond zijn alle ogen op Marlijn Weerdenburg (37) gericht in ‘Moltalk’, maar desondanks heeft ze een groot geheim kunnen bewaren. De presentatrice en actrice is in verwachting van haar tweede kind. Marlijn onthulde het blije nieuws in de podcast ‘Podnataal’ met Simone Wijnands.

Podverdikke, wat een verrassing!

De 37-jarige Marlijn was te gast om te praten over de bevalling van haar zoontje Teun (3) en vertelde aan het eind van de aflevering dat het “een heel gezellig leuk kind is”. Vervolgens onthulde de presentatrice dat zij en haar vriend Paul gezinsuitbreiding verwachten. “Ik ben weer zwanger, van een tweede kindje. Ik vind het heerlijk dat Teun een broertje of een zusje krijgt. Hij wil zelf heel graag een zusje, vertelt hij me steeds.”

Meer genieten

Marlijn kijkt uit naar de komst van haar tweede. “Ik ben benieuwd hoe het gaat zijn die eerste maanden, zou ik er nu meer van kunnen genieten?” De presentatrice heeft op misselijkheid en vermoeidheid na geen klachten. “Dat neem ik er gewoon bij. Er wordt een kindje gemaakt, dat is fantastisch.”

In Mama BV, de podcast van VIVA Mama met Anna van den Breemer, blikt Marlijn deze week terug op de eerste maanden met haar eerste baby. ‘Ik was zo in paniek. Ik vond het al eng om de baby op te pakken, ik schaam me er echt voor. Het was zo petit, ik vond dat eng. Straks houd ik hem niet goed vast, dacht ik. Mijn vriend Paul was degene met het moedergevoel, hij moest mij alles leren.’ Dat was even wennen, want normaal gesproken was Marlijn de onafhankelijke vrouw in de relatie, die alles zelf regelde.

Heftig

‘Ik heb zo aan mijn vriend gehangen, terwijl ik normaal een onafhankelijke vrouw ben. Hij wist niet goed wat hij met me moest. Dat was voor onze relatie erg heftig.’

Wanneer Marlijn Weerdenburg is uitgerekend, heeft ze niet bekendgemaakt.

Je kunt hier de hele podcast van Mama BV met Marlijn en Anna beluisteren:

Interview: Anna van den Breemer, bron: Flaironline.nl, ANP