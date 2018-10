Prins Harry: ‘Ik hoop op een dochter’

Het lijkt erop dat prins Harry zich dit weekend op zijn bezoek aan Australië versprak. Daar liet hij zich namelijk ontglippen te hopen dat zijn vrouw Meghan Markle zwanger is van een meisje.

Op een video op Twitter is Harry te zien die wordt nageroepen door iemand. Hij verstaat haar niet en vraagt haar het nogmaals te zeggen. “I hope it’s a girl’ herhaalt de vrouw, waarop Harry antwoord: ‘So do I’.

Iets rustiger aan

Harry en Meghan zijn op bezoek in Australie, Nieuw-Zeeland en de Stille Zuidzee. Kensington Palace liet weten dat Meghan het wat rustiger aan zal doen de rest van het bezoek. Prins Harry bezocht daarom een aantal evenementen alleen. Op de opening van de Invictus Games haalde Harry kort het babygeluk nog even aan: “Ik ben zo trots dat ik mijn vrouw aan jullie heb mogen voorstellen en we zijn zo blij dat we ons persoonlijk geluk over onze aanwinst met jullie mochten delen.”

Bekijk hier het filmpje:

Bron: HLN.be | Beeld: ANP