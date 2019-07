Prins Harry openhartig over prinses Diana en baby Archie in emotionele speech

Afgelopen maandag zou prinses Diana 58 jaar zijn geworden. Een emotionele dag en daarom stond Harry gisteren tijdens zijn speech stil bij zijn moeder.

Dit deed hij tijdens de National Youth Mentoring Summit in London, een organisatie waarvoor Lady Di zich ook veel voor in heeft gezet. Harry nam haar taken over na het overlijden van zijn moeder en mede daarom besloot hij haar te eren in zijn zegje.

Grote invloed

Want dat zijn moeder een grote invloed op hem heeft gehad, dat staat vast. “Ze was voor velen een rolmodel en besefte niet welke impact ze zou hebben op zo veel levens. Ik ben trots op wat jullie hebben bereikt en ik kan vast ook spreken voor mijn moeder, die gisteren 58 jaar zou geworden zijn.”

Zoontje Archie

Zeker nu hij zelf een kind heeft, denkt hij steeds meer aan haar. “Mijn zoon zal altijd zien wat ik doe, mijn gedrag imiteren en misschien zelfs ooit in mijn voetsporen treden.” Maar de prins wil wel benadrukken dat iedereen een rolmodel kan zijn. “Je hoeft geen prins of prinses te zijn om een rolmodel te zijn. Het is zelfs nog waardevoller als je dat níet bent, want dan zal iedereen zich in jou herkennen.”