Private of publiekelijk: is het onschuldig om foto’s van je kind te delen op social media? 

Social media, iedereen zit erop. En we gooien álles online: van je zwangere buik met peuter die je buik omhelst tot het eerste fruithapje van je new born (gedeeld via Insta Stories). We delen ons leven op social en automatisch ook dat van onze kids. Hoe onschuldig is dat?

Het lijkt op het eerste oog vrij onschuldig om een foto of filmpje te delen van een momentje tussen jou en je kind(eren). Sterker nog: voordat je er erg in hebt is het filmpje van jouw dreumes die met een liedje meezingt in de auto al gedeeld. Via de familie-app op What’s App, via Insta Stories en wie weet zelfs in een Facebook en/of Instagram post. Geef maar toe! En het kan geen kwaad, het zijn immers alleen jouw volgers die jij hebt toegelaten of vrienden en familie die het zien.

Think again! Hoewel je op het internet je privacy tot in zekere momenten kan afschermen met veel instellingen, blijven foto’s die je op social media deelt voor altijd circuleren. En een beetje handige hacker kan er met een paar simpele zoekwoorden zo bij. Dus vraag jezelf af: wanneer deel je te veel van je kind online? En hoe zit het dan eigenlijk met zijn of haar privacy?

Privacy van je kind

Kinderen onder de vijf zijn nog te jong om zelf aan te kunnen geven of ze wel of niet een foto van henzelf online willen hebben. Al moet je de stellige mening van een 2-jarige die NIET op de foto wil ook al genoeg zeggen… Boven de vijf jaar zijn kinderen weer te jong om in te schatten wat het betekent als een foto op het internet rondgaat. Als ouder heb je daarom een extra rol als gate keeper wanneer het gaat om foto’s online delen. Jij bepaalt waar de grens ligt als het aankomt op de privacy van je kind, maar het is belangrijk dat je deze ook voldoende beschermt.

Hoewel het nu niet zo’n big deal lijkt, kan je kind over een paar jaar er wel mee zitten dat er zoveel online over hem of haar te vinden is. Houd daar dus rekening mee wanneer je iets post en hoe vaak je dit doet. Zeker gevoelige informatie of beeldmateriaal, zoals badfoto’s of badfilmpjes (!) kunnen dingen zijn waar je kind zich later over schaamt. Hou daar rekening mee.

Dit kun je zelf doen aan je privacy

Zorg dat op je op je social media accounts even naar de privacy instellingen kijkt en maak hierin keuzes. Is bijvoorbeeld je Instagram-pagina openbaar of privé en kun je reacties uitschakelen? Kleine kanttekening: gebruik je je socials ook voor werk, overweeg een bedrijfsaccount en een persoonsprofiel. Of maak je kinderen altijd onherkenbaar in beeld door zijn of haar gezicht te blurren of een sticker eroverheen te plakken.

Als je kind oud genoeg is kun je overleggen wat je wel en niet online post door te vragen waar je kind zich comfortabel bij voelt.

