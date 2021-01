Als je puberdochter écht foute vrienden krijgt: 8x jullie advies

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA Mama-forum. Deze week: Zorgen verkering dochter

Margriet* haar dochter (15) heeft sinds kort een vriendje. Hij is heel lief voor haar, maar heeft wel een behoorlijk rugzakje. Margriet is bang dat hij en zijn foute vriendengroep een slechte invloed op haar dochter gaan hebben.

De hobby’s van de vriendengroep bestaan uit buiten rondhangen, roken en blowen. De dochter van Margriet lijkt hier voorlopig nog niet in geïnteresseerd, maar toch maakt moeders zich een hoop zorgen. Op het VIVA-Forum spreekt ze zich uit in de hoop dat de VIVA Mama’s haar gerust kunnen stellen. Dit is jullie advies:

VakantieNL15 : ‘Vertrouw op je dochter en op de opvoeding die je haar heb meegegeven. Blijf in gesprek met haar, zonder oordeel en zonder verwijten. Hier heeft mijn dochter ook een goede vriend en die jongen heeft ook een flinke rugzak. Maar geen haar op mijn hoofd om die jongen te weren of vriendschappen te bemoeilijken. Ik hou mijn oren en ogen goed open en steek heel veel (positieve) aandacht in communicatie met mijn puber(s). Je bent bang dat de andere jongeren ‘slechte invloed’ hebben op jouw dochter? Misschien moet je het eens positief bekijken; dat jouw dochter positieve invloed heeft op de anderen. Hoe mooi is dat.’

: ‘Dat is begrijpelijk, maar je moet toch haar handje loslaten als ze wil oefenen om volwassen te zijn. Zonder pijnlijke uitglijders leert ze niet. Blijf op een afstandje toch kijken of ze misschien toch weer even een toegestoken hand nodig heeft.’ Iones : ‘Ik weet niet hoe goed je je dochter kunt inschatten. Ik zou het ook niet fijn en me net als jij zorgen maken. Mijn moeder deed dat ook. Die wilde ook dat ik met een bepaalde vriendin niet om ging. Ze vond haar ordinair. Maar die vriendin heeft nooit over mij geoordeeld of meningen aan mij opgedrongen. Ze heeft nooit geprobeerd mij positief of negatief te beinvloeden. Het was dus een goede vriendin voor mij. En we hadden verder geen invloed op elkaar. We waren gewoon vriendinnen, een goede vriendschap was dat. Niets mis mee dus. Mijn moeder had vertrouwen in mij moeten hebben, maar ze kende me gewoon niet.’

‘De belangrijkste taak voor jou is ervoor zorgen dat zij áltijd met álles naar jou toe durft te komen’

Universeinmotion : ‘Nou ik snap dondersgoed dat je hier over in de stress raakt. Ik spreek uit ervaring, ik zat namelijk in zo’n vriendengroep als tiener. Het begon met blowen, maar als tieners ging dat snel over in andere drugs en echt totale chaos. Mijn moeder heeft echt alles gedaan om mij weg te houden, en dat werkte alleen maar averechts.Gesprekken over de risicos’s en haar het gevoel geven dat ze je altijd kan vertrouwen is zo’n beetje de enige verstandige keuze in deze situatie. Voorlichting, informatie, openheid, gesprekken aangaan, enzovoort. Je mag best naar je dochter uiten dat je het eng vind.’

: ‘Als ouder voelt de pubertijd heftig, maken ze wel de goede beslissingen? Blijven ze wel op het ‘goede pad’? Tegelijkertijd komt 99% helemaal goed terecht. De pubertijd is om dingen uit te vinden, wie je bent, wat je wilt en wat niet. Daar horen foute beslissingen bij, want zo leer je. In het geval van deze jongen hoor ik alleen maar dat hij goed voor haar is en dat zij hem stabiliteit en genegenheid geeft, iets waar hij niet genoeg van kent. Mooi!’ Flexiebelle : ‘Natuurlijk is een vriendje even spannend, maar echt hoor: je dochter is open tegen je en die meiden komen blijkbaar bij je thuis, zo te horen kun je vertrouwen in je kind hebben. Zet haar op één, luister en leef mee.’

: ‘Natuurlijk is een vriendje even spannend, maar echt hoor: je dochter is open tegen je en die meiden komen blijkbaar bij je thuis, zo te horen kun je vertrouwen in je kind hebben. Zet haar op één, luister en leef mee.’ Winterland: ‘Je heb weet van de ‘slechte invloed’ van de vrienden. Weet je dat via haar? Zoja, heb dan vertrouwen. Knappe meid als ze zo eerlijk is! Het is een stapje verder loslaten nu. Niet makkelijk… De belangrijkste taak voor jou is er voor zorgen dat zij áltijd met álles naar jou toe durft te komen als er wat scheelt. Dat is voor mezelf ook het doel. Dat m’n kinderen altijd met alles naar mij durven komen in plaats van het stiekem proberen zelf op te lossen.’

*De naam Margriet is gefingeerd.

Beeld: Unsplash