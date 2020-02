Realistic babydolls: een subcultuur op social media

Op social media is het een groeiende subcultuur: het houden van poppen die op levensechte baby’s lijken. Ofwel realistic babydolls en verzamelaars die zichzelf ‘reborn mommy’ noemen. Over de hele wereld zijn er verzamelaars die elkaar vinden op social media. Wat maakt nou dat iemand poppen-baby’s wil verzamelen?

Op het Youtubechannel MsSerenity Smith (53,5K abonnees) zien we de nightcare-routine van poppen die sprekend op een echte baby lijken. Er zijn filmpjes waarin ze worden aangekleed en de fles krijgen. Soms wordt er wel twintigduizend euro neergelegd voor een pop. En dan hebben we het nog niet over de kosten voor het inrichten van de kinderkamer.



Realistic babydolls

Emilie St Hilaire, een promovendus geesteswetenschappen aan de Concordia University in Montreal heeft onderzoek gedaan naar de verzamelaars. Ze vertelt aan The Guardian dat we geneigd zijn om aan te nemen dat de vrouwen die deze hobby hebben zelf kinderloos zijn met een kinderwens. Dat beeld klopt niet. Van de tientallen verzamelaars die ze heeft gesproken zag niemand hun pop als een ‘echte’ baby. Daarbij heeft ongeveer de helft zelf al kinderen. Wel kwam ze erachter dat sommige verzamelaars het een kick geeft als ze hun pop mee naar buiten nemen en onbekenden denken dat het een echte baby is. ‘Het is een beetje als het hebben van een geheim’, zegt St Hilaire.

Gelukshormonen

Toch is het niet zo dat de verzamelaars hun poppen alleen als een soort speelgoed zien. Ze bouwen er ook een emotionele band mee op. Zo kunnen verzamelaars ook gevoelens van rouw ervaren als ze een pop hebben verkocht of geruild. De hobby heeft ook een therapeutisch tintje. St Hilaire: ‘Het knuffelen van iets dat voelt als een baby, -ookal is het geen baby- laat dezelfde endorfines vrij’.

