Waarom kinderen uit oktober volgens de wetenschap sportief én gelukkig zijn

Hoewel Halloween in de maand oktober voorkomt, zijn oktoberkindjes allesbehalve eng! Of je nou in verwachting bent van een oktoberkindje of je hebt er al eentje thuiszitten, deze redenen laten zien waarom déze oktoberkindjes speciaal zijn.

Hallo, sportatleet

Onderzoek laat zien dat oktoberkinderen échte sportatleten zijn. Zo keek een onderzoek uit 2014 naar het uithoudingsvermogen en kracht bij schoolkinderen. En ja, je raadt het al kinderen die in oktober geboren waren, waren sterker dan kinderen uit andere maanden.

Niet geboren op de laatste dag

Het lijkt erop dat oktoberkindjes nooit op de laatste dag van de maand oktober worden geboren. De laatste dag in oktober is dan ook Halloween. Niet heel gezellig! Maar het lijkt erop dat er iets is dat ‘spontane’ geboortes voorkomt op die dag. Zo heeft een onderzoeker van Yale gesuggereerd dat moeders in hun onderbewustzijn niet willen dat hun kleintje de verjaardag moet delen met een andere speciale dag. Hmm, zou het?

100 jaar oud

Volgens een onderzoek uit 2011 van de Universiteit van Chicago, hebben mensen die in oktober geboren zijn een hogere overlevingskans om de 100 jaar te halen. Start maar zo snel mogelijk die pensioenspaarfonds voor je kleintje dus 😉 Een ander onderzoek wees uit dat oktoberkindjes minder risico lopen op het gebied van hart- en vaatziekten. Misschien verklaart een gezond hart wél waarom zovelen opgroeien tot honderdjarigen!

Gelukkiger

Statistisch gezien zijn er minder mensen dan gemiddeld die jarig zijn in oktober en te maken krijgen met een depressie.

Bron: Famme| Beeld: iStock