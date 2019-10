Reis reis, baby: dit zijn de perfecte gezinsvakanties voor dit najaar!

Ze komen er weer aan hoor, die donkere dagen. De ideale tijd om de koffer in te pakken en op reis te gaan met het gezin. Ver weg of dicht bij huis, je kunt het zo avontuurlijk maken als je zelf wilt.

Sri Lanka

Waarom? Sri Lanka is ontzettend veelzijdig en juist daarom een geschikte familiebestemming. Je vindt er zowel mooie zandstranden als mystieke tempels en ruïnes, kleurrijke marktjes en mooie theeplantages, maar ook jungle en wilde dieren. Een ritje met de tuktuk of het Sri Lankaanse openbaar vervoer is al een belevenis op zich, dus voor een onvergetelijk avontuur zit je hier meer dan goed. Het land is relatief klein, dus je kunt veel zien zonder enorme afstanden af te hoeven leggen. Ook niet onbelangrijk: de bevolking is gek op kinderen en staat in de trein of bus zelfs op zodat jij en je kind kunnen zitten.

Highlights: Ga op safari in de wildparken en sta oog in oog met babyolifantjes. Bezoek voor de mooiste tempels en overblijfselen van de oude Sri Lankaanse beschaving het stadje Polonnaruwa en maak met de trein de reis van het bruisende Kandy naar het dorpje Ella.

Prijsniveau: Sri Lanka is iets duurder dan andere Aziatische landen, maar een avondje met z’n drieën uiteten, kost omgerekend niet meer dan vijftien euro.

Handige site: srilankaonline.nl

Vlieland

Waarom? Vlieland is gezellig, dicht bij huis en extreem kindvriendelijk. Het eiland is autovrij, dus een (bak)fiets of fiets met kinderzitje huren is er een must. Kies een hotel met speciale familiekamer in het dorp (Badhotel Bruin is een aanrader) of huur een huisje in de duinen. Bijna alle restaurants op het eiland hebben precies wat je nodig hebt: van kinderstoel tot kleurplaat. Niet zo’n fan van kipnuggets en pannenkoeken? Er zijn zat kindvriendelijke tentjes met een meer culinaire kaart. Ook lekker: speeltuintjes, strand en bos liggen altijd op loop- of fietsafstand. Waar op het eiland je ook bent.

Highlights: Boek een zeehondentocht of neem de Vliehors Expres. Deze grote gele truck rijdt over het strand en stopt onder andere bij het juttersmuseum. Trek eropuit op de fiets en ontdek de vele leuke hotspots die het eiland rijk is. Waai uit op het strand en warm op met een mok warme chocolademelk bij strandpaviljoen ’t Badhuys. Beklim de vuurtoren, ga een dagje overdekt zwemmen en eet een pizza bij Italiaans restaurant Puur. Sla voor leuke souvenirwinkeltjes en terrasjes vooral de Dorpsstraat niet over.

Prijsniveau: Het retourtje met de boot is natuurlijk een prikkie in vergelijking met menig vliegticket. Wat accommodatie betreft kun je het zo gek maken als je zelf wilt, want er is van alles te boeken: van camping tot luxe villa.

Handige site: vlieland.org

Zuid-Afrika

Waarom? Woeste bergen, woestijnvlakten en de wildernis verkennen zonder lang zonder voorzieningen te zitten? Lekker zonnen op het strand en zwemmen met je kind? De big five spotten vanuit je eigen huurauto? In Zuid-Afrika kan het allemaal! Het land is een van de meest ontwikkelde landen van het continent en ideaal voor een vakantie met kinderen. Naast zelf rijden, is ook self catering hier populair. Maak het jezelf gemakkelijk en huur een huis mét zwembad, dan heb je een relaxte thuisbasis en kun je van daaruit elke dag met je gezin op avontuur.

Highlights: Rij de bush van het Kruger Park in en bewonder de wilde dieren, spot walvissen of vaar naar een heus zeehondeneiland. In Cape Point National Park zie je struisvogels en bavianen en op Boulders Beach deel je het strand met pinguïns. Plan een tripje naar Kaapstad en struin rond op de leuke food)markten (mis de Neighbourgood Market op zaterdag niet!) en neem de kabelbaan naar de hoogste top van de Tafelberg. Ben je op reis met een peuter? Ga dan samen naar een wijnboerderij: jullie proeven wijntjes, je kind druivensapjes. Bij Wine Farm Spier kun je naast het wijnproeven heerlijk eten, terwijl je kind zich vermaakt in de speeltuin en op de kinderboerderij voor je neus.

Prijsniveau: Je kunt je reis zo low budget of duur maken als je zelf wilt. Er zijn overal lowbudgetaccommodaties en -restaurants te vinden. Let op: kinderen die van en naar Zuid-Afrika reizen, dienen naast een geldig paspoort óók in het bezit te zijn van een internationaal geboortecertificaat.

Handige site: zuid-afrika.nl

Tekst Janne Vogel | Beeld: Shutterstock

Dit artikel is afkomstig uit VIVA Mama 7 – 2018. Je kunt de editie hieronder online bestellen.