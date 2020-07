Rens Kroes (33) is inmiddels ruim zes maanden zwanger van haar eerste kindje. Ze deelt een prachtige foto van haar groeiende babybump.

Babybuik Rens Kroes

Op Instagram zien we hoe Rens straalt in een prachtige jurk, waarin we haar mooie ronde buik al goed kunnen zien. ‘Is dit kleintje in mijn buik een meisje of een jongen?’ De meerderheid denkt dat Rens gaat bevallen van een zoontje.

Geslacht onbekend

Twee weken eerder deelde Rens Kroes al dat ze niet weten wat het geslacht is. ‘Het maakt ons niet uit en we houden van verrassingen! 😉 Het was een beetje raar om tijdens de twintigwekenecho van het scherm af te moeten draaien, maar het is gelukt! Iedereen om ons heen en op sociale media is zo nieuwsgierig, net als wij.’

Zwangerschapskwaaltjes

De powerfoodie heeft geen last gehad van zwangerschapskwaaltjes. ‘Ik voel me goed. Vanaf het eerste moment van mijn zwangerschap had ik maar één dag misselijkheid’, liet de blondine weten onlangs weten op Instagram. ‘Ik denk dat ik me soms meer moe had gevoeld voordat ik dit kleintje in mijn buik had.’ Rens vertelde dat het komt omdat ze haar prioriteiten heeft aangepast sinds ze zwanger is. ‘Ik maak er een punt van om elke avond om elf uur naar bed te gaan, zodat ik mijn acht uur slaap in huis heb.’

Verbinding

Dat haar buik ‘lekker puntig en hoog’ is, heeft ze te danken aan haar sterke buikspieren, zo vertelt ze. De kleine groeit als kool. ‘Halverwege april voelde ik de kleine terug bewegen en die beweging is sindsdien alleen maar toegenomen.’ Rens zingt, danst en praat veel tegen haar ‘bult’. ‘De verbinding is al zo sterk.’

Gezonde voeding

Gezond eten is een belangrijk onderdeel van Rens’ leven en dat probeert ze nu al mee te geven aan de kleine. ‘Ik probeer zo gezond mogelijk te eten. Alle voedingsstoffen die ik inneem, gaan ook naar de baby.’ Toch had ze in het begin van haar zwangerschap moeite met wat ze moest eten. ‘Ik wilde eigenlijk alleen vette, zware voeding, maar ik verzette me er niet tegen. Ik deed mijn best om nog steeds mijn dagelijkse appelazijn en mijn verse groentesap te drinken met selderij, komkommer, venkel, citroen en biet.’

